Gekündigter SAP-Betriebsrat darf weiterarbeiten

Walldorf.Der Betriebsrat bei SAP, der im Sommer fristlos gekündigt worden war, darf beim Walldorfer Softwarekonzern weiterarbeiten. Das hat ein Güterichter-Verfahren am Mannheimer Arbeitsgericht ergeben. "Die streitigen Punkte konnten ausgeräumt werden", teilte ein SAP-Sprecher am Donnerstagnachmittag mit. "Die SAP hält an der Kündigung nicht fest. Die Parteien haben sich über die Modalitäten einer weiteren Zusammenarbeit und deren zeitlicher Fortdauer verständigt." Weitere Angaben machte er nicht.

SAP hatte dem Betriebsratsmitglied Anfang August fristlos und außerordentlich gekündigt. Grund sind innerbetriebliche Rundschreiben, in denen er verschiedene Mitarbeiter diffamiert und Unwahrheiten verbreitet haben soll. Damit sei der Betriebsfrieden gestört worden. Der Arbeitnehmervertreter ging darauf gerichtlich gegen seine Kündigung vor.