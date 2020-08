Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen.Einer 63-jährigen Frau ist am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen der Geldbeutel entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos. Ihren Geldbeutel und ihre Handtasche hatte sie währenddessen im Auto abgelegt. Als sie losfahren wollte, bemerkte die Frau, dass ihr der Geldbeutel entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-22 22 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.