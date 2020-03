Generalinspekteur sieht Bundeswehrkrankenhäuser gut auf Coronapatienten vorbereitet

Mannheim.Herr Generalinspekteur, wie geht die Bundeswehr mit der Corona-Pandemie um?

Eberhard Zorn: Auch die Bundeswehr ist von Corona betroffen. Es gibt eine Reihe von bestätigten Fällen, die immer noch täglich steigt. Außerdem haben wir im In- sowie im Ausland Verdachtsfälle. Zudem befinden sich bis zu 50 Prozent der Soldaten, die in Behörden und Ämtern arbeiten, im Homeoffice. Wir wenden die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Schutz, Hygiene und Quarantäne an.



Wie kann die Bundeswehr in der Corona-Hilfe tätig werden?

Zorn: Im medizinischen Bereich ist die Bundeswehr bereits aktiv. Wir haben in Deutschland fünf Bundeswehrkrankenhäuser, die ohnehin integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung der jeweiligen Bundesländer sind. 70 bis 80 Prozent der Patienten sind Zivilisten - auch ohne Corona. Dort verdoppeln wir gerade die Intensivbehandlungskapazitäten. Zudem haben wir unsere Reservisten mit medizinischer Ausbildung aufgerufen, sich freiwillig zu melden. Wir haben bereits über 5000 Antworten. Das ist ein starkes Zeichen des Zusammenhalts in der Krise.



Wo - außer im medizinischen Bereich - kann die Bundeswehr noch helfen?

Zorn: Im Wege der Amtshilfe kann die Bundeswehr dort helfen, wo zivile Leistungen ausgeschöpft sind. Beispielsweise kann eine Kaserne als geschützter logistischer Umschlagplatz für medizinisches Material dienen oder es können Transporte übernommen werden. Generell hat die Bundeswehr viele „helfende Hände“.



Jüngst wurde die Bundeswehr fälschlicherweise für das Verschwinden vorbestellter Atemmasken verantwortlich gemacht...

Zorn: Die Aussage, der Bundeswehr wären Schutzmasken abhanden gekommen, trifft einfach nicht zu. Insgesamt arbeiten die verschiedenen Beschaffungsämter des Bundes mit Hochdruck daran, das derzeit dringend benötigte medizinische Material zu beschaffen.



Annegret Kramp-Karrenbauer hat Ende 2019 gesagt, die Bundeswehr brauche bei ihrem Einsatz in Mali ein robusteres Mandat, um Frankreich besser zu unterstützen. Sehen Sie das auch so?

Zorn: Wir sind in der gesamten Sahelzone mit verschiedenen Mandaten vertreten. Es gibt das UN-Mandat MINUSMA. Dort stellen wir Aufklärungskräfte, die gut bewaffnet und ausgerüstet sind. Da ist Robustheit bereits gegeben. Ein anderes Thema ist die europäische Ausbildungsmission in Mali, die findet derzeit nur an einem Ort statt. Hier halte ich eine Anpassung für sinnvoll, wir sollten mit der Ausbildung stärker in die Kasernen der malischen Sicherheitskräfte gehen. Das wäre ein Schritt in Richtung mehr Robustheit.



In Afghanistan gibt es Friedensverhandlungen mit den Taliban. Jetzt soll die internationale Koalition schrittweise ihre Truppen abziehen – dennoch gibt es weiter Anschläge...

Zorn: Wir reduzieren jetzt unsere Truppen, wie wir es mit unseren internationalen Partnern besprochen und vereinbart haben. Zusätzlich schauen wir, ob auch die Taliban sich an ihre Zusagen halten. Aktuell beobachten wir, dass die Taliban unverändert verhandlungsbereit sind. Trotzdem existiert eine hohe Anschlagsrate in allen Regionen – die richten sich aber nicht gegen die internationalen, sondern gegen die afghanischen Streitkräfte. Das wirkt sich natürlich destabilisierend aus und stellt eine schwierige Lage dar. Die Amerikaner haben uns zugesichert, dass in der Übergangsphase ihre Unterstützung für die Verbündeten in Afghanistan sichergestellt ist.



Die Bundeswehr bildet seit vielen Jahren afghanische Sicherheitskräfte aus. Könnten diese ab Mitte 2021 ihre Aufgaben alleine wahrnehmen, sollten dann die internationalen Truppen abgezogen sein?

Zorn: Die afghanische Armee benötigt im Moment weiterhin Luftunterstützung, die bekommt sie überwiegend von den Amerikanern. Ihre eigene Luftwaffe ist noch nicht ausreichend ausgebildet. Die Frage ist, wie es nach einem Gesamtabzug weitergeht. Lässt man in Afghanistan ein Vakuum entstehen oder folgt eine Anschlussmission? Ich glaube, dass wir das Land auch nach fast 20 Jahren weiter international unterstützen sollten. Das muss nicht allein militärisch sein, aber es muss einen Plan geben für die Zeit nach dem Rückzug.