Geparktes Auto beschädigt und abgehauen - hoher Schaden

Mannheim.Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch im Stadtteil Käfertal einen parkenden Opel Astra beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Opel am Fahrbahnrad der Pfeilstraße und wurde auf der Beifahrerseite zerkratzt und eingedellt. Der Unfallzeitraum muss zwischen 9 und 14.40 Uhr gewesen sein. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 4000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71849-0 zu melden.