Geschenktipps der Redaktion … für das Herz

Mannheim.Tolle Geschenkideen "für das Herz" hat die Redaktion des Mannheimer Morgen in diesem Artikel zusammengetragen.

Anthony McCarten: „Licht“

(Diogenes. 364 Seiten, 13 Euro)

Hier wird viel „Licht“ ins Dunkel gebracht: in die Beziehungen zwischen einem der bedeutendsten Erfinder, Thomas Alva Edison, und dem skrupellosen Bankier J. P. Morgan, den elektrischen Stuhl, als dessen Mit-Erfinder ebenfalls Edison gilt, sowie den ersten erbitterten Systemstreit der Industriegeschichte, den Edison mit George Westinghouse austrug und der sich an der Frage der Stromspannung entzündete. Empfohlen von: Stefanie Ball (sba)

Daniela Krien: „Die Liebe im Ernstfall“

(Diogenes. 288 Seiten, 22 Euro)

Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Ihnen allen hat das Leben mitgespielt, sie haben kleine und große Katastrophen erlebt, doch zerbrochen sind sie nicht. In einfacher, präziser Sprache erzählt Daniela Krien die Geschichten von fünf Frauen in den Vierzigern, verwebt diese kunstvoll. Damit gelingt ihr ein ebenso leises wie eindrucksvolles Gesellschaftsbild, das noch lange nachhallt. Empfohlen von: Madeleine Bierlein (mad)

Black Project: „Studiokonzert“

(Neuklang)

Orkanartige Böen. Gewitter. Sturm. Auch so kann Jazz klingen – wenn er vom Black Project als Fusion auf uns herab prasselt. Krachende E-Gitarren, schmelzende Trompetensoli treffen schnittige, kantige Nummern. Da spielt ein exzellentes Sextett um Drummer Christian Huber und Bassist Matthias Debus. Das kann sphärisch, melodiös, psychedelisch, menschlich und auch wohlig tönen. Exzellent live eingespielt, toll klingend, atmosphärisch – nur in Vinyl. Empfohlen von: Stefan M. Dettlinger (dms)

Pedro Almodovar: „Leid und Herrlichkeit“

(Edition Arthaus, 13,59, DVD)

Der spanische Regiealtmeister legte kurz vor seinem 70. Geburtstag ein reifes Werk vor. Der Film ist weniger schrill als frühere, ein großes Melodrama ist er aber trotzdem. Die Geschichte eines Regisseurs in der Krise bewegt, wirft grundlegende Fragen auf, hat aber einen versöhnlichen Grundton. Doppelbödig inszeniert ist das Ganze – und es glänzt mit großen darstellerischen Leistungen. Empfohlen von: Thomas Groß (tog)

Sebastian Barry: „Tage ohne Ende“

(Steidl. 256 Seiten, 22 Euro)

Sebastian Barrys Sprache ist zu Anfang so hölzern und beschränkt wie der Horizont seiner beiden Protagonisten. Doch sie entwickeln sich von ausgehungerten Außenseitern zu Travestie-Darstellern, gnadenlosen Soldaten in Amerikas Kriegen nach 1850 hin zu kerzengeraden Charakteren in früher Homo-Ehe. Eine polarisierende Mixtur aus Brutalo-Western à la Tarantino mit einer Prise „Brokeback Mountain“. Empfohlen von: Jörg-Peter Klotz (jpk)

Anton Tschechow: „Winter-geschichten“

(Diogenes. 265 Seiten, 22 Euro)

In der Übersetzung von Peter Urban erstmals vereint: Anton Tschechows Wintergeschichten. Die Erzählungen rühren ans Herz. Der drollige Humor, den Tschechow häufig in seine Geschichten einfließen lässt, legt sich wie feingestäubter Schnee über das Tragische. Väterchen Frost regiert in diesen Texten mit klirrender Kälte, in der sich zuweilen für eine kurze Zeit ein Plätzchen am Ofen ergattern lässt. Empfohlen von: Uwe Rauschelbach (urs)

Iris Welling: „Späte Rache rostet nicht“

(Waldkirch. 248 Seiten, 13 Euro)

In einer Seniorenresidenz in Mannheim-Schönau treffen vier grundverschiedene Damen aufeinander. Eines aber eint sie: die Langeweile, die sie unter all den alt Gewordenen verspüren und die Liebe zum Schreiben. Als das Thema Rache in ihrem Literaturkreis aufkommt, wird klar, dass jede von ihnen einen „Ex“ hat, der einen Denkzettel verdient. Mit viel schwarzem Humor schildert die Mannheimer Autorin, wie die Rachepläne in die Tat umgesetzt werden. Empfohlen von: Heike Rentsch (her)

Sarah Kuttner: „Kurt“

(S. Fischer. 240 Seiten, 20 Euro)

Zwei Kurts. Ein ganzer und ein halber. Und dann kommt der Tod. Wie damit umgehen? Wie verkraften? Sarah Kuttner, die ehemalige Moderatorin des Musiksenders „VIVA“, hat ein Faible für Tabu-Themen. Das bewies sie schon bei ihrem Roman „Mängelexemplar“, das beweist sie auch jetzt wieder. Trocken berichtet sie vom Tod des Kindes. „Das hat der kleine Kurt auch verdient“, hat sie dazu gesagt. Unaufgeregt, dafür aber mit viel Herz und Alltags-Depression. Empfohlen von: Joana Rettig (jor)

Peter Wohlleben: „Das geheime Netzwerk der Natur“

(Ludwig 2017. 222 Seiten, 19,99)

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie ein Regenwurm seine Welt erlebt? Kein Witz. Der Förster aus Rheinland-Pfalz Peter Wohlleben richtet den Blick auf die kleinen Dinge. Etwa auf die Rotköpfige Linsenfliege, die überwiegend in kalten Nächten unterwegs ist. In eingängiger Sprache, völlig frei von Fachchinesisch, berichtet der Bestsellerautor, dessen Rat inzwischen weltweit gefragt ist, über das Wunder des Ökosystems. Empfohlen von: Michaela Roßner (miro)

„Rocketman“

(Universal)

Schüchtern, klein, dicklich, schütteres Haar, schwul. Der Engländer Elton John ist nicht gerade der Prototyp des schillernden Superstars, dem die Mädchen zujubeln sollen. Warum Reginald Kenneth Dwight eine solche Karriere hinlegen konnte, erklärt sich mit einem Wort: Talent. Dexter Fletcher zeichnet den Weg vom Durchschnittstypen zum „Rocketman“ in einem broadwayreifen Spektakel. Taron Egerton spielt ihn und singt auch seine Songs. Eine Mischung aus Biopic und Musical – und mit Happy End. Empfohlen von: Walter Serif (was)

Van Morrison: „The Prophet Speaks“

(CD oder Doppel-LP. Caroline)

Lange Zeit war Van Morrison ein echter Stinkstiefel: Er sang zwar hervorragend, aber seine permanente Griesgrämigkeit überschattete alles. Seitdem er mit dem Jazz-Organisten Joey De Francesco zusammenarbeitet, ist seine Blues-Soul-Jazz-und-Funk-Mixtur aber erfüllt von warmer Herzlichkeit. Dieses, sein vorletztes Album, begeistert mit ansteckender Leidenschaft, Spontaneität und Spielfreude. Und die Vinyl-Ausgabe klingt so gut, dass das Herz eines jeden HiFi-Fans garantiert höher schlägt. Empfohlen von: Georg Spindler (gespi)

Tommy Jaud: „Der Löwe büllt“

(Fischer Scherz. 320 S. 16,99 Euro)

Tommy Jaud zeigt in seinem neuen Buch unerwartet Tiefgang und komponiert geschickt Tragödie mit Komödie. Sein Titelheld ist einmal mehr der Underdog mit kräftiger emotionaler Schieflage, der mit seiner Mutter nach dem Tod des Vaters Urlaub macht – mit den entsprechenden Problemen. Mit gewohntem Sinn für Situationskomik zeigt Jaud aber auch schon fast therapeutische Ansätze für alltags- und familiengestresste Zeitgenossen. Das Buch liest man in einem Rutsch durch. Empfohlen von: Bernhard Zinke (bjz)