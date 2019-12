Geschenktipps der Redaktion … für den Bauch

Mannheim.Auf der Suche nach einem passenden Geschenk zu Weihnachten? Die "MM"-Redakteure haben zwölf Tipps gesammelt vom Rezeptbuch bis zum Film - und alles dreht sich um den Bauch.

Susann Kreihe: „New York Sunset“

(Christian Verlag. 192 Seiten, 24,99 Euro)

Auf einer Rooftop Bar in New York City in den Abend gleiten – es kann nichts Besseres geben. Nur: New York ist weit, und so ist es tröstlich, im Bild-Band „New York Sunset“ zu blättern. Neben Tipps für die besten Dachterrassen (falls man dann doch mal dort ist) gibt es jede Menge Rezepte, ganz amerikanisch das Grilled Cheese Sandwich oder Churros, eine Art länglicher Krapfen. Empfohlen von: Stefanie Ball (sba)

Lukas Rietzschel: „Mit der Faust in die Welt schlagen“

(Ullstein. 320 Seiten, 12 Euro)

Zwei Brüder wachsen in der sächsischen Provinz auf. Statt blühender Landschaften herrscht Trostlosigkeit. Langsam und doch spannend, dabei nie mit erhobenem Zeigefinger beschreibt Lukas Rietzschel die zunehmende Perspektivlosigkeit der Nachwende-Generation. Und er liefert Antworten auf die Frage, warum so viele dort in den Fängen der Rechten landen. Empfohlen von: Madeleine Bierlein (mad)

Tonio Schachinger: „Nicht wie ihr“

(Kremayr & Scherlau. 304 Seiten, 22,90 Euro)

Dass dieses Buch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis landete, mag überrascht haben. „Nicht wie ihr“ ist keine große Literatur und will das auch nicht sein. Gerade das ist das Besondere. Der (Anti-)Held ist ein serbischstämmiger österreichischer Fußballstar auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ihn findet er weder im Sex noch im Geld oder bei den Versuchungen des Kapitalismus. Empfohlen von: Stefan M. Dettlinger (dms)

Hans Weingartner: „303“

(Alamode Film)

Filme mit hohem Gesprächsanteil sind vor allem eine französische Spezialität, der Österreicher Hans Weingartner zeigt, dass es nicht nur dort und auch mit deutschen Darstellern funktioniert. Eine junge Frau ist im alten Wohnmobil unterwegs, ein junger Mann steigt zu. Lange Strecken fahren sie, führen lange Gespräch darüber, was für sie im Leben wichtig ist. Und sie kommen sich näher. Ob das fesseln kann? Und wie! Empfohlen von: Thomas Groß (tog)

Lizzo: „Cuz I Love You“

(Atlantic)

Da die Kontinente Nordamerika und Europa seit Jahren geschmacklich massiv auseinanderdriften, ist Lizzos erste große Produktion hierzulande kommerziell fast untergegangen. Ihre acht (!) Grammy-Nominierungen hat die 31-Jährige US-Sängerin und Rapperin aber absolut verdient: Sie vereint eine gigantische Soul-Stimme, mindestens wie Sharon Jones, mit modernem Hip-Hop und viel Gefühl für Retro-Sounds. So klingt sie modern und zeitlos zugleich. Empfohlen von: Jörg-Peter Klotz (jpk)

Per Petterson: „Männer in meiner Lage“

(Hanser. 284 Seiten, 22 Euro)

Der norwegische Schriftsteller stürzt seinen Ich-Erzähler nach überstandener Familientragödie – Eltern und ein Bruder kommen bei einem Schiffsunglück um – in das Drama einer gescheiterten Ehe. Drei Töchter sind darin verwickelt. Petterson schreibt, wie jemand sprechen würde, wenn ihm der Atem auszugehen droht: knapp, ohne emotionalen Kitsch. Wie Hemingway, nur radikaler. Empfohlen von: Uwe Rauschelbach (urs)

Michael Palin: „Erebus“

(Mare. 400 Seiten, 28 Euro)

Am 19. Mai 1845 bricht das britische Schiff Erebus ins arktische Eis auf. Das Ziel: die letzten weißen Flecken der Nordwestpassage – ein Seeweg von Europa nach Asien – zu kartieren. Drei Jahre später gelten Schiff und Mannschaft als verschollen, erst 2014 wird das Wrack an der Küste Kanadas entdeckt. Michael Palin – Mitglied der Komikertruppe „Monty Python“ – schildert voller Spannung und Lebendigkeit die Geschichte der Expedition und des Schiffs. Empfohlen von: Heike Rentsch (her)

Julian Hannes: „Der Mensch ist böse“

(Gräfe und Unzer. 288 Seiten, 12,99 Euro)

Was bleibt, ist ein mulmiges Gefühl im Magen. Ein Buch über Psychopaten bei ihrer mörderischen Arbeit. Menschliche Abgründe. Und die sind auch noch Realität, keine Fiktion. Julian Hannes, eigentlich ein Youtube-Star, schreibt in „Der Mensch ist böse“ über 13 Mordfälle und analysiert dabei die menschliche Psyche – zusammen mit Mark T. Hofmann. Er ist Kriminalanalyst und beantwortet etwa die Frage: Wie wird ein Mensch zum Mörder? Empfohlen von: Joana Rettig (jor)

Arnim Töpel: „Gündales in Glickersbach“

(Edition Talking Blues. 216 Seiten, 12,90 Euro)

Dialekt bedeutet Zuhause – und das macht warm in der Bauchgegend. Arnim Töpel, Kabarettist, Musiker, ehemals Radiotalker und seit neuestem Mediator, fasst in dem druckfrischen Band die besten Episoden aus den bisherigen Abenteuern von „Kommissar Günda“ und seinem Assistenten Fritjof Freese zusammen. Liebevoll überarbeitet und mit Hintergrundinfo versehen wird daraus ein Taschenbuch, das prima mit in den Urlaub kann. Empfohlen von: Michaela Roßner (miro)

T. C. Boyle: „Das Licht“

(Hanser. 384 Seiten, 25 Euro)

T. C. Boyle beschreibt die LSD-Revolution. Sein Protagonist: Timothy Leary, der in den 1960ern zum Guru der Gegenkultur wurde. Leary und seine Jünger sahen „Das Licht“ – und der US-Autor beschreibt die Trips, die der vermeintliche Weltverbesserer im Dienst der Wissenschaft mit seinen Gefährten einnahm. Am Ende entpuppt sich alles als Bluff. Die Bewusstseinserweiterung als profaner Dauerrausch. „Aus der Traum“, wie es bei Ton Steine Scherben heißt. Empfohlen von: Walter Serif (was)

Alfons Schuhbeck: „Deutschland – das Kochbuch“

(ZS Verlag. 536 Seiten, 45 Euro)

Fast fünf Pfund schwer ist dieses opulente Buch von Star-Koch Alfons Schuhbeck. Es bietet nicht nur Rezepte von Küchenklassikern wie der guten, alten Martinsgans, deftige Eintöpfe oder süße Apfelküchle-Desserts. Es bietet darüber hinaus auch hübsch bebilderte Hintergrundinformationen zu Brauchtum und Regionen. Das lädt ein zum Schmökern. Man kann dabei glatt vergessen, den Gänsebraten rechtzeitig aus dem Ofen zu holen. Empfohlen von: Georg Spindler (gespi)

Kris Barras Band: „Light Up“

(Provogue)

Zehn Jahre hat Kris Barras professionell Martial Arts-Kämpfe ausgefochten, stand in Las Vegas und Singapur im Ring. Jetzt hat er den Job gewechselt und steht als Gitarrist auf der Bühne – wie schön! Die Energie, mit der der Spätberufene seine Mischung aus Blues, Modern Country und Southern Rock spielt, packt vom ersten Akkord an. Er hat ja auch von den Besten gelernt, stand mit Billy Gibbons (ZZ Top) auf der Bühne und veröffentlicht seine Platten auf dem Label von Joe Bonamassa. Empfohlen von: Bernhard Zinke (bjz)