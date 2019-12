Geschenktipps der Redaktion … für den Kopf

Mannheim.Es ist oft nicht leicht, das passende Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu finden. Wer noch auf der Suche nach einem Buch, einer CD oder einer DVD ist, dem geben die Redakteure des Mannheimer Morgen an dieser Stelle Tipps und Empfehlungen. In dieser Liste geht es um etwas Anspruchsvolles für den Kopf.

Winfried Nerdinger: „Walter Gropius. Architekt der Moderne"

(C.H. Beck. 423 Seiten, 28 Euro)

Das Bauhaus-Jubiläumsjahr ist voller Bauhaus-Bücher. Eines, das sich lohnt zu lesen, ist die frisch erschienene Biografie „Walter Gropius. Architekt der Moderne“. Die ist von einem Bauhaus-Kenner geschrieben, Winfried Nerdinger, Professor für Architekturgeschichte. Dass Gropius oft überhöht dargestellt wird, weiß auch Nerdinger. Er ordnet das Ganze ein, nüchtern und detailliert. Empfohlen von: Stefanie Ball (sba)

Yuval Noah Harari: „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“

(C. H. Beck. 495 Seiten, 24,95 Euro)

Wer nach Yuval Noah Hararis „Eine kurze Geschiche der Menschheit“ den Glauben an dieselbe zu verlieren drohte, der schöpft bei der Lektüre seines neuesten Buchs wieder ein wenig Hoffnung. Denn darin widmet sich der israelische Historiker den gewaltigen technologischen und politischen Herausforderungen der Gegenwart. Klug, trocken und dabei trotzdem höchst spannend. Empfohlen von: Madeleine Bierlein (mad)

Christopher Nolan: „Inception“

(Warner Bros.)

Es ist Science-Fiction, Krimi und eine harte Nuss für den Kopf zugleich. Und „Inception“ handelt ja vielleicht sogar von unser aller Zukunft, wenn wir, unser Geist, unser Denken, von anderen beeinflusst werden. Hier jedenfalls ist Leonardo DiCaprio Kopf einer von ihm zusammengestellten Bande, die sich per Traumtechnik ins Bewusstsein eines jungen Unternehmers pflanzt und ihn zur Zerschlagung seiner Firma bewegt. Großes Kino. Empfohlen von: Stefan M. Dettlinger (dms)

Norbert Gstrein: „Als ich jung war“

(Hanser. 351 Seiten, 23 Euro)

Es geht hier um zwei mysteriöse Todesfälle und einen Ich-Erzähler, der mit ihnen auf rätselhafte Weise in Verbindung steht. Und es geht um ein großes Ganzes – das Leben und die Schwierigkeiten, darin seinen gemäßen Ort zu finden. Der Erzähler ist einer, der sich schwer mit Festlegungen tut. Vieles bleibt hier im Vagen, aber gerade das macht den besonderen Reiz dieses Romans eines besonderen Erzählers aus. Empfohlen von: Thomas Groß (tog)

Dror Mishani: „Drei“

(Diogenes. 336 Seiten, 24 Euro)

Kein Wunder, dass dieser israelische Bestseller im Rekordtempo als Serie verfilmt wird: Ein viel verblüffenderer Cliffhanger als das Ende des ersten Kapitels von Dror Mishanis „Drei“ ist schwer vorstellbar. Ein unkonventionell strukturierter Krimi um drei Frauen und einen Mann, auch für Leser, die Kriminalromane hassen. Mit einem Ende, das wiederum sehr unerwartet daherkommt, womöglich frustrierend. Empfohlen von: Jörg-Peter Klotz (jpk)

Botho Strauß: „Zu oft umsonst gelächelt“

(Hanser. 212 Seiten, 22 Euro)

In kurzen Szenen und aphoristischen Texten greift der Dichter unter den Denkern Menschliches und Allzumenschliches auf, seziert es teilweise mit psychologischer Akribie oder breitet den Schleier der Poesie darüber. In jedem Fall gelingen Strauß feinsinnige, wehmütige und durchaus persönlich wirkende Texte über eine Moderne, in der nach der „Götter“- nun die „Subtilitätendämmerung“ waltet. Empfohlen von: Uwe Rauschelbach (urs)

Katharina Zweig: „Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl“

(Heyne. 320 Seiten, 20 Euro)

Navis, Suchmaschinen oder Kaufempfehlungen auf Internetseiten – das alles ist Teil unseres Alltags. Die wenigsten wissen jedoch, was hinter der Oberfläche abläuft. Wie Algorithmen und Künstliche Intelligenz unser Leben bestimmen, erklärt Katharina Zweig, Informatikprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, anschaulich mit Worten und einfachen Zeichnungen. Und sie ermuntert den Leser, sich einzumischen in die Diskussion. Empfohlen von: Heike Rentsch (her)

Juan Moreno: „Tausend Zeilen Lüge“

(Rowohlt. 288 Seiten, 18 Euro)

Journalisten sind arrogant, von sich selbst eingenommene Könige der schreibenden Zunft – denken sogar viele über sich selbst. Dann der Skandal: Ein mehrfach ausgezeichneter „Spiegel“-Reporter entpuppt sich als Hochstapler. Wie Juan Moreno die Lügen entlarvte, die Claas Relotius in seinen Reportagen erzählte, wie er dabei selbst fast zugrunde ging, erklärt er auf aufreibenden 288 Seiten. Nicht nur für Leser vom Fach ein spannendes Sachbuch. Empfohlen von: Joana Rettig (jor)

Heide Wilts: „Eskapade“

(Parimare Verlag. 400 Seiten, 24,80 Euro)

Achtung: Fernweh! Heide Wilts berichtet absolut spannend über den Segeltörn von Japan bis Grönland, den sie mit ihrem Mann Erich zusammen bewältigte. Um die Nordwestpassage ranken sich viele Geschichten – viele Tragödien und Berichte über eine unerbittliche Natur. Wunderschöne Fotos ergänzen die packend spannende Erzählung vom Leben an Bord des Segelschiffs Freydis. Und während wir ihr Buch lesen, planen sie schon die nächste, die achte Weltreise. Empfohlen von: Michaela Roßner (miro)

Rafik Schami: „Die geheime Mission des Kardinals“

(Hanser. 432 Seiten, 26 Euro)

Premiere für Rafik Schami: Sein erster Krimi spielt im Jahr 2010, also kurz vor dem Bürgerkrieg in Syrien. In einem Fass mit Olivenöl, das an die italienische Botschaft in Damaskus geliefert wird, steckt ein ermordeter Kardinal. Ein Fall für Kommissar Barudi, der sich auf der Suche nach der Wahrheit auch mit Glaube und Aberglaube befassen muss und sich auch noch verliebt. Nebenher erfährt der Leser viel von einer Kultur, die der Krieg zerstört hat. Empfohlen von: Walter Serif (was)

Sebastian Haffner: „Die deutsche Revolution 1918/19“

(Rowohlt Verlag. 288 Seiten, 18 Euro)

Ein Klassiker, auch in dieser Neuauflage lesenswert. Zum einen, weil Sebastian Haffner ein glänzender Stilist ist, der die turbulente Gründungsphase der Weimarer Republik erzählt wie einen Thriller. Zum anderen, weil er leidenschaftlich Partei ergreift – gegen die Politik von Friedrich Ebert und Gustav Noske, die für ihn den Nationalsozialismus anbahnten. Man kann mit ihm übereinstimmen oder sich reiben. Die Lektüre ist in jedem Fall mitreißend. Empfohlen von: Georg Spindler (gespi)

„Der Vorname“

(Constantin Film)

Darf man sein Kind eigentlich noch Adolf nennen? Über diese Frage läuft ein gemütliches Abendessen im Hause eines Bonner Literaturprofessors gehörig aus dem Ruder. Es geht um Tabubrüche und Psycho-Spielchen, vermeintliche und echte Geheimnisse. Sönke Wortmann hat die französische Vorlage („Le Prenom“) auf deutsche Bildungsbürger-Korrektheit übertragen und ein ebenfalls köstliches Kammerspiel daraus gemacht. Es macht Spaß, als Zuschauer in diesen emotionalen Strudeln mit abzutauchen. Empfohlen von: Bernhard Zinke (bjz)