Geschenktipps der Redaktion … für die Sinne

Mannheim.Zwölf Redakteure des Mannheimer Morgen haben zwölf Geschenkideen für die Sinne zusammengetragen. Darunter Musik, Filme und Bücher.

Leonard Cohen: „Thanks For The Dance“

(Sony)

Vor drei Jahren starb Singer-Songwriter-Legende Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren. Jetzt ist – mit Hilfe seines Sohnes Adam – ein posthumes Album erschienen. „Thanks For The Dance“ heißt es, und man kann sich dem nur anschließen: Danke für die 30 Minuten. Es habe noch „unfinished business“ gegeben, noch Unerledigtes, so der Cohen-Sohn in einem Interview. Sein Vater habe ihn gebeten, das zu vollenden. Das ist gelungen. Empfohlen von: Stefanie Ball (sba)

Michael Kiwanuka: „Kiwanuka“

(Polydor)

Sein drittes Album hat er nach sich benannt – „Kiwanuka“. „Das bin ich“, habe er damit sagen wollen, so der Londoner Musiker mit den ugandischen Wurzeln. Und in der Tat. Er ist sich treu geblieben. Herausgekommen ist ein wenig überraschendes, aber dennoch wunderschönes, zeitloses Soulalbum. Die Stücke entwickeln sich ganz langsam, manche dauern bis zu sieben Minuten, die Instrumente erhalten viel Raum. Ein Genuss. Empfohlen von: Madeleine Bierlein (mad)

Igor Levit: „Beethoven. Alle Klaviersonaten“

(Neun CDs, Sony)

Der Idealfall für Beethoven. Ein junger Wilder, der gern gegen den Strich bürstet, aber nicht um jeden Preis. Levit ist außerdem ein Tiefgräber. Das bekommt besonders dem Spätwerk des Genies gut – etwa der monströsen „Hammerklaviersonate“. Dass Levit die Feinheit fürs Frühwerk und den Rausch für Hits wie „Sturm“ oder „Appassionata“ aus der mittleren Phase hat, versteht sich von selbst. In 25 Tagen ist Beethovenjahr. Das Geschenk! Empfohlen von: Stefan M. Dettlinger (dms)

Sasa Stanisic: „Herkunft“

(Luchterhand. 352 Seiten, 22 Euro)

Das Buch vermittelt auch tiefere Einsichten und appelliert an den Kopf, da Stanisic aber nun mal ein eminent sinnlich schreibender Autor ist, wirkt sein mit dem Deutschen Buchpreis geehrtes Buch „Herkunft“ nicht zuletzt auch auf die Sinne; besonders gilt das für die Geschichten aus der alten Heimat Bosnien. Die Mischung aus Autobiografie und Essay belegt, dass sich Herkunft immer aus mehreren Komponenten ergibt. Empfohlen von: Thomas Groß (tog)

Matt Mahurin: „Tom Waits“

(Schirmer & Mosel. 240 Seiten, 46 Euro)

Acht Jahre lässt eine neue Tom-Waits-Platte auf sich warten, seine letzte Tournee gab es 2008. Wer die Zeit nicht länger mit sich langsam erschöpfenden Woyzeck-Vertonungen und Liederabenden überbrücken will, kann sich in diesen prachtvollen Bildband von Waits-Hoffotograf und Illustrator Matt Mahurin vertiefen. Seine surrealen Motive erzählen oft mehr über die Zusammenarbeit des Duos als die Texte. Empfohlen von: Jörg-Peter Klotz (jpk)

Amarcord: „Weihnacht“

(Raumklang)

Eine Weihnachts-CD, die schon im Advent Freude macht. Jedes der 24 Stücke passt hinter ein Kalendertürchen. Die mehrstimmigen Arien aus unterschiedlichen Epochen und Ländern umfassen a cappella und mit perkussiver Begleitung auch bekannte Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Stille Nacht“. Klangvolle Männerstimmen, die eine freudige, aber auch feierliche Atmosphäre schaffen, wie sie dieser Zeit angemessen ist. Empfohlen von: Uwe Rauschelbach (urs)

Jennifer McCartney: „Die Weisheit der Faultiere“

(HarperCollins. 176 Seiten, 12 Euro)

Faultiere sind keineswegs faul, sondern nutzen nur ihre Ressourcen so effektiv wie möglich. Viel Schlaf, langsam Essen und nicht dauernd produktiv sein müssen – vieles, was die possierlichen Tiere vorleben, sollten Menschen nachmachen, findet Jennifer McCartney. Ihre Anleitung zu mehr Gelassenheit in einer tierisch hektischen Welt bietet eine humorvolle Lektüre, die zum Nachdenken anregt – und nebenbei noch eine Menge über Faultiere lehrt. Empfohlen von: Heike Rentsch (her)

Dis M: „Dachsbau“

(Crow Records)

Ganz jung im Geschäft und live der absolute Hit: Dis M. Eine bayerische Pop-Band, die ihre Lieder auf Mundart performt. Ihre erste EP haben die drei Musiker mit „Dachsbau“ herausgebracht. Viel Witz aber auch ein wenig Schmuse-Charakter hat die Platte. Die beiden Cousins und Frontmänner Elias und Tobi singen über Liebe, ihr Leben, über Sex und Heimat. Eine Mischung aus Pop, Volksmusik, Hip Hop und Reggae. Die CD haut schon ziemlich rein – aber auf der Bühne macht Dis M noch größeren Spaß. Empfohlen von: Joana Rettig (jor)

Kai Kupferschmidt: „Blau. Wie die Schönheit in die Welt kommt“

(Hoffmann und Campe. 235 Seiten, 26 Euro)

Dieses Buch habe ich von lieben Freunden selbst geschenkt bekommen – und bin ganz verliebt darin. Es ist nicht nur ein wunderschönes, sondern auch ein spannendes und lehrreiches Werk über die Farbe Blau, das man immer wieder aufblättern kann. So erfährt man, dass 1910 die ersten drei blauen Wellensittiche in London gezeigt wurden – zur Verblüffung der Weltöffentlichkeit. Empfohlen von: Michaela Roßner (miro)

Beth Hart: „War In My Mind“

(Vinyl. Mascot Label Group)

Live ist Beth Hart eine Offenbarung – auf ihrer Platte kommt sie vor allem in der Vinyl-Version der Intensität ihrer Konzerte ziemlich nah. Seit mehr als 20 Jahren steht die Kalifornierin auf der Bühne, mit ihrer „außergewöhnlichen Stimme wie sie nur einmal pro Generation vorkommt („Times“). In den vergangenen Jahren hat die Blues-Röhre, die auch für Größen wie Joe Bonamassa oder Jeff Beck singt, richtig Erfolg. Wer der Schönheit ihres Gesangs erliegt, könnte fast schon sterben vor Glück. Empfohlen von: Walter Serif (was)

„The Art Ensemble Of Chicago & Associated Ensembles“

(21 CD-Box mit 300-seitigem Buch)

Ein grandioses Hörerlebnis, aber auch ein Präsent, das die Schaulust befriedigt. Das Art Ensemble Of Chicago revolutionierte den Avantgarde-Jazz durch Stille, kühl konstruierte Ton-Abstraktionen, subtile Klangerforschungen und ethnische Einflüsse aus aller Welt. Keine Plattenfirma hat den Sound dieser Band so detailreich eingefangen wie das Münchner Edel-Label ECM. Die Box enthält auch zahlreiche Solo-Projekte, so die Popjazz-Alben von Trompeter Lester Bowie. Empfohlen von: Georg Spindler (gespi)

„Nashville“

(WVG Medien)

„Thelma & Louise“-Regisseurin Callie Khouri schuf die Serie zur Countrymusik-Szene der gleichnamigen Stadt. Sie verpackte in sechs Staffeln nicht nur jede Menge Charakterstudien, sondern auch Gesellschaftskritik. Doch immer geht es auch um Musik. Dabei agieren die Schauspieler selbst als Musiker und beherrschen beides erstaunlich exzellent. Die herzenswarm erzählten Geschichten drücken zwar manchmal arg auf die Tränendrüse. Insgesamt hat die Serie aber hohes Suchtpotenzial. Empfohlen von: Bernhard Zinke (bjz)