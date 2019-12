Geschenktipps der Redaktion … für tiefere Einsichten

Mannheim.Zwölf Redakteure des Mannheimer Morgen verraten ihre Geheimtipps für ein tolles Weihnachtspräsent. In dieser Sammlung geht es um Geschenke für tiefere Einsichten.

„Designated Survivor“

(Staffel 1 und Staffel 2)

Ein Terroranschlag löscht die Washingtoner Elite aus – Tom Kirkman (Kiefer Sutherland), unbedeutendes Kabinettsmitglied, ist der einzige, der überlebt und wird von einer Stunde auf die andere Präsident der Vereinigten Staaten. Es gibt drei Staffeln, zwei davon auf DVD (Mitte dieses Jahres hat Netflix die Serie beendet). Spannender Polit-Thriller, der das Abschalten nach jeder Folge schwer macht. Empfohlen von: Stefanie Ball (sba)

„Peaky Blinders“

(Staffel 4 als UK-Import)

Diese Gangster-Serie muss den Vergleich mit den allerbesten nicht scheuen. „Peaky Blinders“ spielt zwischen den Weltkriegen und ist dieses Jahr beim Börsencrash angekommen. Und auch wenn der angeschlagene Clan-Chef Tommy Shelby (Cilian Murphy) zu Beginn irritiert: Die Staffel nimmt gewaltig Fahrt auf, begeistert mit hervorragender Besetzung, detailreichen Szenen und dem Soundtrack. Bis zum genialen Cliffhanger. Empfohlen von: Madeleine Bierlein (mad)

Sibylle Berg: „GRM. Brainfuck“

(KiWi. 640 Seiten, 25 Euro)

Ein brutales Stück Literatur. Ja. Ein Orkan der Hoffnungslosigkeit. Ja. Aber auch ein faszinierendes Buch ist „GRM Brainfuck“ von Sibylle Berg. GRM meint den elektronischen Hip-Hop-Stil Grime (Schmutz), Brainfuck ist die esoterische Programmiersprache. Vier Kinder werden durch ein apokalyptisches Untergangsszenario geschleust. Sci-Fi im Dauerregen. Der Erzählstrom fließt so neu wie genial wie faszinierend. Empfohlen von: Stefan M. Dettlinger (dms)

Eugen Ruge: „Metropol“

(Rowohlt. 432 Seiten, 24 Euro)

Wie fühlt es sich an, in einer Diktatur zu leben? Am Beispiel des Sowjet-Stalinismus erfährt man auch das in diesem Roman. Zwei deutsche Kommunisten leben in Moskau, doch in der Zeit der Säuberungen, einer Phase des Staatsterrorismus, misstraut man den beiden. Eugen Ruge knüpft mit dem beklemmenden Roman überzeugend an sein mit dem Deutschen Buchpreis geehrtes Roman-Debüt an. Empfohlen von: Thomas Groß (tog)

Billie Eilish: „When We Fall Asleep, Where Do We Go“

(Interscope)

Eigentlich ist es nicht originell, eine der erfolgreichsten Platten des Jahres noch einmal zu empfehlen. Aber im Fall der gerade 18 gewordenen Billie Eilish ist es angebracht. Man sollte das Jahr nicht zu Ende gehen lassen, ohne einmal zu hören wie der ambitioniert psychotische Art-Dancepop des US-Popwunderkinds die Befindlichkeit unserer Tage verarbeitet – so, dass es generationsübergreifend faszinieren kann. Empfohlen von: Jörg-Peter Klotz (jpk)

Karl-Heinz Ott: „Hölderlins Geister“

(Hanser. 235 Seiten, 22 Euro)

Es geht um Hölderlin, den Mann der dichterischen Höhenflüge – und den Mann im Turm. Aber auch um Marx und Goethe, Schiller und Hegel. Vor allem um Heidegger. Aber immer wieder um Hölderlin in diesem grandiosen Essay, der die deutsche Literatur- und Geistesgeschichte von der Romantik bis zur Moderne durchstreift, durchwühlt und durcharbeitet, dass es eine Lust ist. Empfohlen von: Uwe Rauschelbach (urs)

Agustín Ferrer Casas und André Höchemer: „MIES – Mies van der Rohe: Ein visionärer Architekt“

(Carlsen. 176 Seiten, 20 Euro)

„Weniger ist mehr“ war seine Vorstellung vom Bauen: ohne schmückende Verzierungen, mit schlichten Formen und verglasten Fassaden. Ludwig Mies van der Rohe (1886 - 1969) – zeitweise auch Direktor des Bauhauses – gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Moderne. Eine Graphic Novel (eine Art Comic) schildert nun das Leben des Architekten in warmen Farben und starken Bildern. Empfohlen von: Heike Rentsch (her)

Aurora: „A Different Kind of Human“

(Decca, UMO)

Sie liebt die Natur, lässt sich von ihr inspirieren. In Interviews und während ihrer Konzerte wirkt sie irgendwie abwesend und verträumt. Das ist aber genau das, was die Musik der jungen Norwegerin Aurora Aksnes (kurz: Aurora) ausmacht: naturnah, verträumt, wirr. Mit einer elfenhaften Stimme lässt sie in andere Welten abtauchen. Ihr zweites Album: eine Weiterentwicklung. Zum Entspannen großartig, durch teilweise heftige Bass-Beats aber auch für Tanzabende geeignet. Empfohlen von: Joana Rettig (jor)

Anne Richter: „Unvollkommenheit“

(Osburg Verlag 2019. 280 Seiten, 22 Euro)

Passend zum 30. Jahrestag der geöffneten deutsch-deutschen Mauer erschien dieser Roman, der die Geschichte dreier junger Menschen der ehemaligen DDR um das historische Datum herumerzählt. Ohne zu bewerten, gibt er in wunderbarer, ausgewählter Sprache Einblick in Seelenwelten, die scheitern. Die Autorin, selbst aus dem thüringischen Jena stammend, war 2011 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Sie lebt und arbeitet in Heidelberg. Empfohlen von: Michaela Roßner (miro)

Sally Rooney: „Gespräche mit Freunden“

(Luchterhand. 384 Seiten, 20 Euro)

Wer zu alt ist oder den Kontakt zu seinen Kindern verloren hat, kann sich der Generation der Millennials auch über Sally Rooney nähern. Die junge Irin gilt als deren „erste großartige Autorin“ („New York Times“). Ihre Figuren chatten und mailen ständig und sind beim Sex aufgeschlossen. Es geht aber nicht um Bondage, im Mittelpunkt steht eine Vierecksbeziehung, die nicht nur kompliziert ist, weil sich die analoge Welt in eine digitale verwandelt hat. Empfohlen von: Walter Serif (was)

Jean-Michel Guesdon, Philippe Margotin: „Rolling Stones – alle Songs“

(Delius Klasing Verlag. 752 Seiten, ca. 600 Fotos, 59,90 Euro)

Schwer zu sagen, warum dieses Kompendium zur Karriere der Rolling Stones nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die es verdient. Die Autoren haben sich der Herkulesaufgabe angenommen, jeden Song, den die Band seit 1963 aufgenommen hat, unter die Lupe zu nehmen. Wer spielte welche Gitarre in welchem Studio, für wen wurde etwa „Angie“ geschrieben? All das erfährt der Fan. Empfohlen von: Georg Spindler (gespi)

Maurizio Maestrelli: „Streng geheim – die coolsten Speakeasy Bars der Welt“

(Kunth Verlag. 208 Seiten, 20 Euro)

14 Jahre dauerte die Prohibition in den USA. Alkohol getrunken wurde trotzdem – in versteckten Hinterzimmern von Friseursalons oder Buchhandlungen. Bei Nennung eines Zauberworts öffneten sich Wege in schummrige Hinterzimmer-Bars. Solche Speakeasy Bars gibt es heute noch auf der ganzen Welt und entführen in die Roaring Twenties. Das Buch stellt die 44 coolsten Kneipen vor – deren Cocktailrezepte inklusive. Empfohlen von: Bernhard Zinke (bjz)