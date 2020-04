Gesperrte Neckarwiese akzeptiert

Heidelberg.Die rot-weißen Sperrzäune sind bereits seit zweieinhalb Wochen angebracht, aber seitSamstag ist die Wiese mit Inkrafttreten einer verschärften Allgemeinverfügung nunmehr auch offiziell gesperrt. Auch die Polizei ist zufrieden: "Resümierend kann gesagt werden, dass sich überwiegend an die Verfügung der Stadt Heidelberg gehalten wurde, dies gilt auch für die Neckarwiese. Die Präsenzmaßnahmen der Polizei wurden im präsidialen Zuständigkeitsbereich enorm erhöht. Entsprechend oft ist die Polizei auch an „Hotspots“ vor Ort bzw. bleibt zur Überwachung vor Ort präsent", erklärte ein Sprecher. Am Sonntag, 5. April, seien im Stadtgebiet Heidelberg insgesamt 250 Personen überprüft worden. Dabei wurden 20 Ordnungswidrigkeiten registriert. Eine eigene Auswertung für die Neckarwiese habe es nicht gegeben. (miro)