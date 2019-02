Gewaltsame Angriffe in und vor Diskotheken - Polizei sucht Zeugen

Mannheim.Schlägereien in und vor zwei unterschiedlichen Nachtclubs in der Innenstadt haben am Freitagfrüh die Mannheimer Polizei auf den Plan gerufen. Bei einer Schlägerei gegen 4.10 Uhr wurde ein Mann von einer Gruppe vor einer Diskothek im Quadrat I7 verletzt. Ein anderer Fall ereignete sich gegen 2.45 Uhr in einem Nachtclub im Quadrat Q5. Hierbei wurde einem Mann von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Wie die Beamten mitteilten, geriet im zuerst genannten Fall im Quadrat I7 das 26-jährige Opfer aus unbekannten Gründen mit drei Männern in Streit, welcher im weiteren Verlauf in einer Schlägerei endete. Die drei unbekannten Männer schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein, sodass dieser zu Boden ging und sich eine Platzwunde zuzog. Im Anschluss flüchtete das Trio in Richtung Jungbusch. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.



Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkelblonde Haare. Dessen Komplize war etwa 1,75 Meter groß und hatte ebenfalls blonde Haare. Zu dem dritten Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621 125 80 zu melden.

Beim zweiten genannten Fall wurde der 21-jährige Geschädigte aus bislang unbekannten Gründen von dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierbei verletzt. Er musste von Rettungssanitätern versorgt werden und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der Schläger war nach der Tat in Richtung Planken/Friedrichsring davongerannt. Eine Fahndung blieb ergebnislos.



Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 22 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sportliche Figur, Vollbart, bekleidet mit weiß-rotem T-Shirt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, werden auch hier gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621 1258 0 zu melden.