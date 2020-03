Gewaltverbrechen an Ludwigshafener Weiher: 17-Jährige verstirbt in Krankenhaus

Die 17-Jährige, die am Donnerstagabend schwer verletzt an einer Uferböschung in Ludwigshafen gefunden wurde, ist Freitagnachmittag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei heute in einer Pressemitteilung mit.

Wie der Mannheimer Morgen gestern berichtete, war die Jugendliche am Donnerstagabend Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ein Fußgänger fand die schwer verletzte junge Frau gegen 18 Uhr an der Uferböschung des Willersinnweihers liegend und verständigte sofort den Rettungsdienst. Dieser versorgte die 17-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Zeuge noch einen Mann vom mutmaßlichen Tatort weglaufen sehen.

Die Polizei teilte heute mit, dass ein 17-jähriger Tatverdächtiger ermittelt wurde. Der Jugendliche wurde gestern am späten Abend von einem Spezialeinsatzkommando Rheinland-Pfalz festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankenthal heute Morgen die Untersuchungshaft an. Der 17-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.