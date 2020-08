Gewehrgranate aus Zweitem Weltkrieg erfolgreich gesprengt

Lachen-Speyerdorf.Eine entdeckte Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg an der Baustelle „Jahnplatz“ in Lachen-Speyerdorf ist erfolgreich gesprengt worden. Das teilte die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße am Freitag mit. Die Sprengung erfolgte am Donnerstag gegen 20.17 Uhr durch den rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienst. Kurz darauf wurde bereits die Entwarnung gemeldet. Der Umkreis von 300 Metern rund um den Granatenfundort war am Donnerstagabend, um 19.33 Uhr, vollständig evakuiert worden. Betroffen waren insgesamt 300 Bürger. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Gesundheitsamt und Stadtverwaltung waren an der Evakuierung und Sprengung beteiligt.