Gewehrgranate gefunden - Sprengung und Evakuierung am 13. August

Neustadt.Auf einer Baustelle am Jahnplatz im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf ist eine Gewehrgranate gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße am Freitag mitteilte, soll das Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstag, 13. August, um 20 Uhr, vom Kampfmittelräumdienst gesprengt werden. Dafür ist eine Evakuierung ab 18 Uhr in einem Radius von 300 Metern Luftlinie um die Baustelle am Jahnplatz vorgesehen. Von der Räumung sind laut Stadtverwaltung etwa 300 Personen betroffen. Die Anwohner werden gebeten, vor Verlassen der Wohnung alle Fenster und Türen ihrer Wohnungen zu schließen, die Rollläden herunterzulassen und ihre Wohnungen oder Häuser abzuschließen.

Betroffen sind folgende Straßen: Flugplatz (komplettt), Flugplatzstraße (46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 57a, 58), Goethestraße (2, 2a), Hambacher Weg (50+ Evangelische Gemeinschaft / Sporthalle), Hambacher Weg / Kanzgraben (Kleingartenanlagen), In den Obergärten (1 bis 21, 23, 25, 27, 29), Jahnplatz (komplett), Josef-von-Eichendorff-Straße (komplett), Joseph-Haydn-Straße (komplett), Kleinfeldstraße (komplett, ausgenommen Hausnummer 1), Langenschemelstraße (1 bis 9), Pestalozzistraße (1 bis 10 / Schule / Kindergarten). Für Personen, die keine Ausweichmöglichkeit während dieses Zeitraums haben, wird ab 17:30 Uhr ein Aufenthaltsraum in der Festhalle (Alte Turnhalle) Lachen-Speyerdorf, Karl-Ohler-Straße 23 a, zur Verfügung gestellt. Die Rückkehr in das Sperrgebiet ist erst nach der Sprengung möglich. Die Zeitdauer der Sperrung kann nicht mit Sicherheit beziffert werden, voraussichtlich kann die Sperrung gegen 21 Uhr aufgehoben werden. Die Granate wurde am Fundort gesichert und wird bis zur Sprengung bewacht.