Odenwald.Ein Gewitter hat am Freitag (14.) einen Stromausfall in Teilen der Gemeinde Birkenau verursacht. Die Stromversorgung war aufgrund einer ausgelösten Sicherung ab etwa 18.30 Uhr für rund eine Stunde in der Carl-Diem-Straße und Umgebung unterbrochen. Die e-netz stellte die Versorgung durch Umschaltungen im Niederspannungsnetz wieder her.