GGEW behebt Stromausfall

Heppenheim.Nach einem Stromausfall im 20-Kilovolt-Netz in einem kleinen Teil von Heppenheim sowie in weiten Teilen Hambachs, hat die GGEW AG die Stromversorgung wieder hergestellt. Betroffen waren laut Pressemitteilung rund 1000 Haushalte. Grund für den Stromausfall sein ein Kabelfehler gewesen. Der Stromausfall ereignete sich am Mittwoch (12.) um 23:16 Uhr. Nach 30 Minuten seien ca. 40 Prozent der betroffenen Haushalte wieder am Netz gewesen, nach 45 Minuten ca. 70 Pozent. Um 00:12 Uhr am frühen Donnerstagmorgen war die Stromversorgung laut GGEW wieder komplett hergestellt.

Wer im Netzgebiet der GGEW AG eine allgemeine Störungsmeldung rund um die Energie- und Wasserversorgung hat, kann sich an die Störungs-Hotline der GGEW AG wenden. Dieser Service ist kostenfrei und rund um die Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0800 80 30 300.