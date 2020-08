Graffiti-Workshop in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim.In den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) werden Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren kreativ. Zwischen dem 18. und 21. August steht täglich ein Graffiti-Workshop auf dem Programm. Angeleitet werden die Jugendlichen von einem Graffiti-Künstler aus Berlin. Für den Workshop sind nur noch wenige Plätze frei. Treffpunkt dafür ist der Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C 5. Die Workshops dauern jeweils von 16 bis 18 Uhr. Es sei möglich, nur an einem Tag oder an mehreren Terminen teilzunehmen, so die REM. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Tag fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0621/2 93 37 71 oder per E-Mail an buchungen.rem@mannheim.de.