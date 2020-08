Grillverbot gilt auch für neue Grillstation im Strandbad

Mannheim.Der Fachbereich Sport und Freizeit hat das Grillverbot in Mannheim nun auch auf die neu eingerichtete Grillstation des Strandbads in Mannheim-Neckarau ausgedehnt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Grund sei die unmittelbare Nähe und Lage des Strandbads zur Reißinsel und dem Waldpark. „Durch die Hitzewelle besteht in Mannheim aktuell hohe Waldbrandgefahr“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Im gesamten Stadtgebiet gilt deshalb bereits seit Tagen Grillverbot. Dieses Verbot bleibe solange bestehen, bis es durch den Fachbereich wieder aufgehoben werde, schreibt die Stadt weiter.