Großeinsatz in der Altstadt - Festnahmen nach Gewalttaten in Heidelberg

Heidelberg.Bei gleich mehreren Auseinandersetzungen sind in der Nacht zum Sonntag in Heidelberg mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Die Polizei hat Verdächtige festgenommen und sucht Zeugen für die Vorfälle. Wie die Beamten mitteilten, waren bereits um kurz nach 2 Uhr mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz, um die aufgeheizte Stimmung zwischen Marktplatz und der Unteren Straße zu beruhigen.

Zunächst kam es vor zwei Gaststätten in der Unteren Straße zu handfesten Streitigkeiten, die die Polizei als "vergleichsweise glimpflich" beschreibt. Bei Schlägereien wurden zwei Personen leicht verletzt, die Verdächtigen wurden festgenommen.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten gegen 3.30 Uhr zwei Gruppen auf dem Marktplatz vor der Heilig-Geist-Kirche in Streit. Dabei wurde laut Polizei eine Personen durch einen Stich in den Unterarm mit einem unbekannten Gegenstand schwer verletzt. Die beiden Verdächtigen konnten fliehen, wurden jedoch wenig später von Beamten gestellt und festgenommen. Die Polizisten stellten fest, dass mehrere Passanten, anstatt dem Opfer zu helfen, zum Handy griffen, um den verletzten Mann zu filmen und die Aufnahmen in Sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Ein angetrunkener Passant soll den Verletzten laut Polizei sogar aus nächster Nähe gefilmt haben. Als er von der Polizei zurückgedrängt werden sollte, setzte er sich zur Wehr und griff die Beamten an. Als diese den Störer festnehmen wollten, solidarisierten sich mehrere Schaulustige mit ihm und bedrängten die Beamten. "Nur mit Mühe", so die Polizei, habe man die Massenansammlung auflösen und mit Platzverweisen befrieden können. Erste Ermittlungen gegen einzelne Personen, die dem Verletzten nicht geholfen haben, seien bereits eingeleitet.

Um kurz vor 5 Uhr wurden von der Polizei in der Fußgängerzone auf Höhe des Anatomiegartens sowie auf Höhe der Sofienstraße zwei schwer verletzte Männer angetroffen. Beide sollen Schnittverletzungen am Hals erlitten haben. Nach Informationen der Polizei könnten diese von abgeschlagenen Flaschen kommen. Die Ermittlungen dauern an. Ein Zusammenhang zu der Auseinandersetzung am Marktplatz galt am Sonntag zunächst als unwahrscheinlich. Kräfte der Kriminaltechnik sicherten am Morgen noch Spuren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zu den Delikten am Marktplatz sowie zu den beiden verletzten Männern Auskunft gegeben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/1744444 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Nummer 06221/991700 zu melden.