Gymnasialschüler positiv auf Corona getestet - 51 Personen in Quarantäne

Landau.Ein Schüler des Landauer Eduard-Spranger-Gymnasiums ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies wurde am heutigen Samstag dem für die Stadt Landau und den Landkreis Südliche Weinstraße zuständigen Gesundheitsamt der Kreisverwaltung gemeldet.

Die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrkräfte müssen sich nun in Quarantäne begeben. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, werden die 51 Personen am Montag auf das Corona-Virus getestet. Mit den Testergebnissen sei am Mittwochvormittag zu rechnen.

Der Schüler war laut Informationen der Verwaltung am vergangenen Mittwoch zuletzt in der Schule und hatte anschließend Symptome entwickelt. Da ein klassenübergreifender Unterricht stattfand, wurde als Vorsichtsmaßnahme für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer die Quarantäne-Maßnahme angeordnet.