Haftbefehl wegen illegalem Drogenhandel gegen zwei Männer erlassen

Zwei in Heidelberg lebende 24- und 25-Jährige stehen im dringenden Verdacht, in Heidelberg Rauschgifthandel mit illegalen Drogen betrieben zu haben. Gegen die beiden Deutschen wurde vergangene Woche Haftbefehl erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei heute mit. Gegen den 24-Jährigen sollte demnach bereits am 23. Oktober ein Vorführbefehl vollstreckt werden. Beim Betreten der Wohnung im Stadtteil Kirchheim fiel den Polizisten ein starker Marihuanageruch auf.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung, die auch vom 25-Jährigen genutzt wird, fanden die Beamten knapp 200 Gramm Amphetaminpaste, zwei Cannabispflanzen, psychologisch wirkende Pilze sowie 29 Ecastasy-Tabletten und etwa acht Gramm Marihuana. Des Weiteren waren ein Teleskopschlagstock, ein Luftdruckgewehr, zwei Luftdruckpistolen, ein Schlagring sowie zwei Feinwaagen, diverse Verpackungen für Betäubungsmittel, eine Growlampe und 1000 Euro Bargeld in der Wohnung zu finden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Bargeld um Dealgeld handelt.

Ein Ermittlungsrichter erließ am folgenden Tag gegen die beiden Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wurde außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen des Drogendezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern noch an.