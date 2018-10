Haftbefehle gegen zwei Frauen wegen Verdachts des Diebstahls

Heidelberg.Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehle gegen zwei Frauen wegen Verdachts Diebstahls erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird einer 23-Jährigen Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Eine 30-Jährige steht im dringenden Verdacht des schweren Bandendiebstahls. Sie soll sich mit mindestens fünf weiteren südosteuropäischen Frauen zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um Diebstähle zu begehen.

Die Frauen waren der Polizei am Donnerstag zwischen einer Reisegruppe in Heidelberg aufgefallen. Nachdem die Beschuldigten die Zivilbeamten bemerkt hatten, versuchten zu fliehen. Sie konnten jedoch kontrolliert und festgenommen werden.

Zuvor hatte sich die 30-Jährige noch eines leeren Geldbeutels entledigt, der zuvor samt Bargeld von einer Touristin in der Leyergasse entwendet worden war. Beide Beschuldigten sollen das Touristengedränge der Heidelberger Altstadt ausgenutzt haben, um die Geldbörse aus der Handtasche zu entnehmen.

Ermittlungen ergaben zudem, dass beide Beschuldigte wegen ähnlicher Fälle bereits in Mannheim, Düsseldorf und Berlin in Erscheinung getreten waren. Die 23-jährige bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige und die 30-jährige rumänische Staatsangehörige wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen beide Frauen Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht. Die Ermittlungen dauern an.