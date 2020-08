Halbzeitbilanz der Motorrad-Saison besorgt Polizei – 171 Unfälle, sieben Tote

Südhessen.Das Polizeipräsidium Südhessen hat die Halbzeitbilanz der diesjährigen Motorrad-Saison veröffentlicht und zeigt sich aufgrund der Zahlen besorgt. Nach Angaben der Behörde verloren sieben Menschen ihr Leben. Daneben wurden bei insgesamt 171 gezählten Unfällen 38 Biker mit Motorrädern über 125 Kubikzentimeter Hubraum schwer und 83 leicht verletzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab es im selben Zeitraum 24 Schwerverletzte, 72 Leichtverletzte sowie drei verstorbene Motorradfahrer.

Sechs der sieben tödlichen Unfälle ereigneten sich ohne jegliche Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer, informierte die Polizei weiter. In vier Fällen handelte es sich bei den Verunglückten im Odenwaldkreis und im Kreis Bergstraße um ortsfremde Personen. Polizeipräsident Bernhard Lammel appelliert: „Der Odenwald und die Bergstraße sind keine Rennstrecken. Fahren Sie stets mit Bedacht!"

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter in den ersten sechs Monaten des Jahres über 4000 Motorradfahrer. Immerhin 77 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote. 26 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen an Ort und Stelle sicher, weil unter anderem Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden.