Handgemenge zwischen Dieb Ladendetektiv

Ludwigshafen.Ein 34-jähriger Mann hat am Montag in Ludwigshafen einen Ladendetektiv leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 34-Jährige gegen 13:30 Uhr in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz mehrere Flaschen Parfüm zu entwenden. Ein 44-jähriger Ladendetektiv wollte den Mann daran hindern und hielt ihn fest. Der 34-Jährige wehrte sich und es kam zu einem Handgemenge, bei dem sich beide leichte Verletzungen zuzogen. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.