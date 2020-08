Handtasche im Vorbeifahren entwendet - Dieb auf Fahrrad schlägt erneut dreimal zu

Ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad klaut in Worms beim Vorbeifahren Handtaschen von mehreren Seniorinnen (Symbolbild). © dpa

Worms.Ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad hat erneut drei Frauen in Worms die Handtaschen gestohlen. Bereits am vergangenen Freitag sowie am Montag war es in Worms zu insgesamt drei Diebstählen durch einen Täter auf einem Fahrrad gekommen. Ob es sich bei diesen Fällen um denselben Mann handelt, ist jedoch noch unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der erste der drei jüngsten Vorfälle am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz am Sixtusplatz. Die 61-jährige Geschädigte war gerade von ihrem Fahrrad abgestiegen und wollte dieses mit einem Schloss sichern, als der unbekannte Täter auf seinem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Dabei schnappte sich der Unbekannte die Handtasche der Frau aus deren vorderen Fahrradkorb und flüchtete über die Blauhandgasse in Richtung Lauergasse.

Trägerriemen verhindert Diebstahl

Zwischen 14 und 15 Uhr schlug der Dieb im Friedrichsweg zu. Eine 75-jährige Wormserin schob ihr Fahrrad in Höhe der Schützengesellschaft, als der Täter sich ihr von hinten näherte. Da die Frau den Trägeriemen ihrer Handtasche um den Sattel gelegt hatte, gelang es ihm jedoch nicht diese zu entwenden. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt. Gegen 19.30 war der Dieb in der Nikolaus-Reuß-Straße jedoch wieder erfolgreich. Aus dem hinteren Fahrradkorb einer 66-jährigen Radfahrerin stahl er im Vorbeifahren deren Handtasche und machte sich in Richtung Schäferstraße aus dem Staub.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schlank, dunkle kurze Haare. Er trug zur Tatzeit einen grau/schwarzen Kapuzenpullover, eine kurze Hose und eine schwarze Kappe mit Aufschrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241/85-20 entgegen.