Haßloch.Eine rote Harley Davidson eines 59-jährigen Mannes ist am Mittwochabend zwischen 20.30 und 20.50 Uhr in Haßloch entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Besitzer des Motorrads zum Tatzeitpunkt in einer Gaststätte auf. Der aktuelle Wert des gestohlenen Fahrzeugs liegt bei rund 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.