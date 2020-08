Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim bis 30. August gesperrt

Ludwigshafen.Die Hauptstraße im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim wird vom heutigen Montag bis zum Sonntag, 30. August, aufgrund von Kanalarbeiten für den Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH werden die hiervon betroffene Ersatzbuslinie 6 sowie die Nachtbuslinie 96 in dieser Zeit in Fahrtrichtung Berliner Platz zwischen den Haltestellen Rheingönheim und Giulini über den Hohen Weg und die K7 umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Brückweg und Friedensstraße können in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.