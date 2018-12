Heidelberg: 29-Jähriger von Gruppe zusammengeschlagen

Heidelberg.Eine acht bis zehnköpfige Gruppe hat bereits in der Nacht auf Samstag auf einen 29-Jährigen in Heidelberg in der Rohrbacher Straße eingeschlagen. Wie die Polizei am Donnestag mitteilte, kam es zu einem Streitgespräch, da eine Flasche zu Boden geflogen und zerbrochen war. Daraufhin schlug die Gruppe gegen 0.20 Uhr mehrfach auf den 29-Jährigen ein. Die Auseinandersetzung zog sich weiter über die Straße Eselsgrund/Görrestraße. Ein Mann, der auf den Streit aufmerksam wurde und schlichten wollte, wurde ebenfalls geschlagen und begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Der Heidelberger wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Gruppe entfernte sich daraufhin in Richtung Stadtmitte. Anhand von Zeugenaussagen konnten die Personen nur vage beschrieben werden. Es handelte sich um acht bis zehn Personen, davon zwei Frauen. Das Alter wird mit etwa 16 bis 30 Jahren angegeben, die Größe wird zwischen 1,65 und 1,80 Meter angegeben. Einige von ihnen sprachen gebrochen Deutsch.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd bittet Zeugen, sich mit ihnen unter der Nummer 06221 3418 0 in Verbindung zu setzen.