Heidelberg: Mann in Auto mit Messer angegriffen - 40-Jähriger in Haft

Heidelberg.Ein 40-Jähriger soll bereits am Montag, den 12. November 2018, einen Mann mit einem Messer in einem Auto angegriffen und verletzt haben. Der 32-Jährige erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Schnittverletzung an der Hand sowie zwei Stiche in den Oberschenkel. Der im Auto sitzende Mann war in der in der Karl-Metz-Straße in Heidelberg angegriffen worden.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme des Gesuchten am Mittwochvormittag, 21. November in einem Hotel in Mannheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. (seko/dls)