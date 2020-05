HeidelbergCement will Dividende kürzen

Heidelberg.HeidelbergCement will den Aktionären wegen der Corona-Krise eine niedrigere Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszahlen. Statt wie ursprünglich 2,20 Euro je Aktie soll sie nun 60 Cent je Aktie betragen. Die virtuelle Hauptversammlung muss am 4. Juni darüber abstimmen. Nach Angaben von Finanzvorstand Lorenz Näger bleiben so 317 Millionen Euro aus der

...