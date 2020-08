Heidelberger Anwalt erhält Drohbrief: "Das ist für mich ein Angsthase, der so etwas macht"

Heidelberg.Dass mit dem Brief etwas nicht stimmen könnte, habe er unter anderem daran gemerkt, dass er keinen Absender getragen habe, sagt Yalcin Tekinoglu. „Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren noch nie einen Brief ohne Absender gehabt.“ Und noch etwas ließ den Heidelberger Anwalt stutzig werden, der kürzlich ein Mädchen vertrat, das wegen seines Kopftuchs von einem Edeka-Mitarbeiter herabgewürdigt worden war. „Man hat auch gemerkt, dass da so eine pulvrige Substanz ist“, beschreibt er das Gefühl beim Drücken des Umschlags. Der 36-Jährige rief die Polizei, die schnell herausfand, dass er einen anonymen Drohbrief erhalten hatte. Der enthielt neben einem Pulver auch ein Schreiben, das auf den Kopftuch-Fall Bezug nahm und „eine persönliche Bedrohung“ enthielt, wie Tekinoglu sagt. Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim sagt, man habe Hinweise darauf, dass der Brief „aus rechtsextremer Feder stammt“. Das Pulver werde noch untersucht, klar sei aber, dass es kein Sprengmittel gewesen sei.

Es ist der erste Drohbrief für Tekinoglu, der nach eigenen Angaben immer wieder Menschen vertritt, die sich diskriminiert fühlen. Für großes Aufsehen sorgte kürzlich der Fall einer 16-Jährigen aus Hamburg, die in einer Edeka-Filiale jobben wollte und dort gesagt bekam, das gehe nur, wenn sie ihr Kopftuch ablege. Die Deutsche mit afrikanischem Hintergrund fühlte sich sehr getroffen, wie sie in einem bei Instagram geposteten Video sagt, das über 1,6 Millionen Mal geklickt wurde. Tekinoglu, der aus Hamburg kommt und dort nach eigenen Angaben auch einen Standort hat, erzielte eine Entschädigung für die Schülerin, zu deren Höhe er mit Hinweis auf eine Stillschweige-Vereinbarung nichts sagt. Berichten zufolge ging es um einen fünfstelligen Betrag.

Nach Schätzles Angaben ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Briefs, der vorübergehend zur Räumung von Tekinoglus Kanzlei führte. Hat er Angst? „Nein“, sagt der Anwalt. „Jemand, der es mit einer Drohung ernst meint, der versteckt sich nicht hinter so einem anonymen Brief. Das ist für mich ein Angsthase, der so etwas macht.“ Auf die Frage nach dem rechtsextremen Charakter des Briefs sagt Tekinoglu, er könne nur Mutmaßungen anstellen. Es könne auch sein, dass jemand aus einem anderen Fall versuche, ihn einzuschüchtern und nur auf den Kopftuch-Fall Bezug nehme, um von sich abzulenken. Auch wenn die Klärung noch aussteht: Er werte den Brief als Beleg dafür, „dass ich meine Arbeit gut mache“ und fühle sich darin bestärkt, zudem habe er zahlreiche Solidaritätsbekundungen erhalten. Insofern habe der Drohbrief genau gegenteilig gewirkt.

Allerdings seien Drohbriefe gegen Anwälte und Politiker scheinbar in Mode, kritisiert er. Ernst zu nehmen seien sie nicht, denn ein überzeugter Rechtsradikaler würde vermutlich anders handeln als einen Brief zu verfassen, der „mit Kinderkrakelschrift geschrieben ist oder mit ausgeschnittenen Buchstaben“. Es gebe aber auch viele Trittbrettfahrer. Er erhoffe sich von Gesellschaft und Politik noch mehr Solidarität und Zusammenhalt sowie mehr effektive Gesetze. Zudem solle der Schutz für Gotteshäuser und Lokalpolitiker verbessert werden.