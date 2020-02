Heidelberger Corona-Patient hat nur leichte Symptome

Heidelberg.Das wichtigste in Kürze:

+++ Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er befindet sich in der Uniklinik Heidelberg in Quarantäne. Der Patient war zuvor in Südtirol im Skiurlaub.

+++ Derzeit läuft die Suche nach Kontaktpersonen

+++ Kindertagesstätten in Heidelberg bleiben geöffnet

Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in einer entsprechend dafür eingerichteten Quarantänestation des Universitätsklinikums Heidelberg. Nach Informationen des Rhein-Neckar-Kreises geht es ihm den Umständen entsprechend gut. "Er zeigt leichte Symptome, wie sie auch bei einem grippalen Infekt oder einer Grippe zu beobachten sind", teilte eine Sprecherin des Landratsamts auf Anfrage dieser Redaktion mit. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar besteht für die Öffentlichkeit kein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Das gilt nach Angaben der Stadt Heidelberg auch für Schulen, Kitas und städtische Einrichtungen. "Die Kindertagesstätten in Heidelberg sind entsprechend ihrer jeweiligen regulären Öffnungszeiten geöffnet. Auch die Schulen bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand nach Ferienende geöffnet", teilte die Stadt mit.

Der Patient hatte sich bereits am Mittwochabend nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol mit leichten Symptomen in der Notfallambulanz des Heidelberger Universitätsklinikums vorgestellt, wie Landratsamt und baden-württembergisches Sozialministerium in Stuttgart am Freitagmorgen mitteilten. Ein entsprechernder Test fiel am späten Donnerstagabend positiv aus.

Der Mann liegt derzeit im Universitätsklinikum und wird getrennt von den anderen Patienten behandelt. Seine Ehefrau befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die weiteren Kontaktpersonen werden ermittelt. "Sobald eine der Kontaktpersonen Symptome entwickelt, wird sie ebenfalls in einem Krankenhaus isoliert", teilte das Landratsamt mit.

Das Uniklinikum Heidelberg hatte erst am Freitag in einem kleinen Teil des Neubaus der Chirurgie eine Infektionsambulanz eröffnet. Dort stehen 20 Betten zur Verfügung, in einem liegt der an Covid-19 erkrankte Patient. Bei Bedarf können weitere Betten hinzukommen. Der Neubau gehört derzeit noch dem Land Baden-Württemberg und soll am 27. März dem Klinikum übergeben werden.

Auch ein Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei der innerhalb der sogenannten Influenza-Surveillance „herausgefischt“ worden, hieß es in einer Mitteilung. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die negativ auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde.