Heidelberger Zoo soll Giraffen bekommen

Heidelberg.In den Heidelberger Zoo sollen bald Giraffen einziehen: Die charismatischen Tiere sollen in der neuen Afrika-Anlage leben, die mit 6500 Quadratmetern die größte Anlage des Tiergartens sein wird. Am heutigen Mittwoch gründete der Zoo in Kooperation mit der Naturschutzorganisation WWF das „Team Giraffe“: Gleichzeitig unterstützen die Spender die Finanzierung der Savannen-Anlage in Heidelberg und Naturschutzprojekte in Afrika.

Bereits erfolgreich war die Gründung des „Teams Elefant“: 300 Mitglieder hat dieser Förderkreis, der den Bau einer Elefanten-Trainingswand ermöglichte und gleichzeitig Wildtierprojekte in der Heimat der thailändischen Elefanten unterstützt.

An der Trainingswand üben die Tierpfleger mit den Dickhäutern im geschützten Kontakt Aufgaben wie Ohren oder Füße zeigen. Sie bereiten zum Beispiel die Behandlung durch Tierärzte oder Fußpflege vor.