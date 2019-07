Heideldruck: Werden beharrlich bleiben

Mannheim.Nach einer Gewinnwarnung verbunden mit dem Abrutsch des Aktienkurses will Heidelberger Druck schnell die Kehrtwende schaffen. „Die Situation ist für uns alle eine Belastung. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, die aktuellen Entwicklungen wieder umzukehren“, sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer am Donnerstagmorgen auf der Hauptversammlung in Mannheim. Das Unternehmen müsse beharrlich bleiben, auch wenn es die Umstände nicht leichter machten. „Wir werden mutig bleiben, auch wenn es zusätzliche Kraft kostet.“

Hundsdörfer bekräftigte, das Unternehmen weiter auf digitale Modelle und Vertragsgeschäfte auszurichten, um es weniger konjunkturanfällig zu machen.

Auch am Donnerstagmorgen lag der Aktienkurs von Heidelberger Druck unter einem Euro.

Finanzchef Dirk Kaliebe verabschiedete sich auf der Hauptversammlung offiziell von den Aktionären. Er verlässt das Unternehmen Ende September. Nach Angaben des Aufsichtsrats ist ein Nachfolger gefunden, das Gremium nannte aber noch keinen Namen.

Für die Anteilseigner will sich die chinesische Managerin Li Li in den Aufsichtsrat wählen lassen. Sie kommt von Masterwork, dem mittlerweile größten Einzelaktionär von Heidelberger Druck.