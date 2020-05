Heiratsschwindel: Rechtsschutzversicherung zahlt Prozesskosten nicht

Die 3. Zivilkammer in Frankenthal hat das Urteil gesprochen. © Klaus Venus

Frankenthal.Wer einen Heiratsschwindler auf Schadenersatz verklagen will, kann die Prozesskosten nicht über seine Rechtsschutzversicherung abrechnen. Das musste eine junge Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim nach einer Entscheidung der 3. Zivilkammer des Frankenthaler Landgerichts erfahren. Wie ein Sprecher berichtet, war die Frau überzeugt, dass ihr Lebensgefährte die Beziehung zu ihr nur eingegangen war, um sie finanziell auszunutzen. Demnach hatte der Mann in ihrem Namen Darlehensverträge über insgesamt 20 000 Euro abgeschlossen, ihre Unterschrift gefälscht und das Geld eingesteckt.

Da ein solcher Schadenersatzprozess bereits in erster Instanz mehrere Tausend Euro Kosten verursacht, wollte die Klägerin vor dem Landgericht erreichen, dass ihre Rechtsschutzversicherung das Kostenrisiko für den Prozess übernimmt. Diese hatte die Übernahme indes abgelehnt und dabei auf einen üblichen Ausschlussgrund in den Versicherungsbedingungen verwiesen. Danach greift die Versicherung ausdrücklich nicht „für Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit nichtehelichen oder nicht eingetragenen Lebensgemeinschaften. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.“

Die Zivilkammer ist nun den Argumenten der Versicherung gefolgt. Schließlich habe das Paar mehrere Monate lang zusammengelebt. Außerdem habe der „Heiratsschwindler“ das Konto der Frau nebst EC-Karte mit benutzt. „Deshalb ist die Beziehung einer Ehe bereits angenähert gewesen“, heißt es. Ob der ehemalige Lebensgefährte die Partnerschaft möglicherweise nur eingegangen ist, um über diese an Geld zu kommen, führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Hintergedanken eines Beziehungsschwindlers seien nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches für die Einordnung als nichteheliche Lebensgemeinschaft nicht relevant.

Die Klägerin könne natürlich trotz dieser Entscheidung gegen ihre Ex-Freund vorgehen, „nur muss die Rechtsschutzversicherung die Prozesskosten nicht übernehmen“, berichtet der Justizsprecher. Genugtuung wird die Frau wohl dennoch empfinden, denn der Heiratsschwindler ist inzwischen wegen anderer Betrugsstraftaten verurteilt und sitzt im Gefängnis. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.(Urteil vom 15.04.2020, Aktenzeichen: Az. 3 O 252/19).