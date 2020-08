Herrenloser Koffer sorgt für Straßensperrung

Speyer.Ein herrenloser Koffer hat am Dienstagmorgen in Speyer zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 8.30 Uhr über den Fund eines Koffers auf einem Tankstellengelände in der Wormser Straße informiert. Daraufhin sperrte die Polizei die Fahrbahn sowie den angrenzenden Fuß- und Radweg zwischen den Einmündungen des Rabensteiner Wegs und dem Alten Postweg. Spezialkräfte der Polizei untersuchten den Koffer und konnten anschließend Entwarnung geben - nach dem Öffnen stelle sich heraus, dass der Koffer leer war. Gegen 10.15 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Nach derzeitigen Ermittlungen ist nicht bekannt, wer den roten Koffer auf dem Tankstellengelände abgestellt hat.