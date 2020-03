Heun: Keine Absagen wegen Corona-Virus nötig

Lautertal.Bürgermeister Andreas Heun sieht derzeit keine Notwendigkeit, wegen des Corona-Virus Veranstaltungen abzusagen. Heun ließ am Donnerstagabend allerdings auch durchblicken, dass er sich mit der Haltung des Bergsträßer Gesundheitsamtes überfordert sieht, Entscheidungen dazu "nach eigenem Ermessen" zu treffen.

Das Gesundheitsamt hat den Kommunen geraten, Treffen von Hilfsorganisationen abzusagen. Grund ist, dass im Fall einer Infektion - oder auch nur eines Verdachtsfalls - eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern in Quarantäne gesteckt werden müsste. Diese würden dann aber zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Ersten Hilfe fehlen. Die Städte Bensheim und Lorsch verzichten daher auf die bereits angesetzten Hauptversammlungen der Feuerwehren.

In Lautertal und Lindenfels stehen dazu in den kommenden Tagen allerdings keine Termine an - außer in Glattbach, wo die Hauptversammlung für morgen angesetzt ist. Die Feuerwehren der anderen Orte haben ihre Hauptversammlungen überwiegend bereits abgehalten. Gemeinsame Hauptversammlungen aller Feuerwehren der Kommunen gibt es in Lautertal nur alle fünf Jahre, wenn die Wahl des Gemeindebrandinspektors ansteht. In Lindenfels ist die Sitzung zwar jährlich, aber üblicherweise erst im April.

Veranstalter haften selbst

Für anderen Termine überließ das Gesundheitsamt den Kommunen die Entscheidung, einzugreifen. Bürgermeister Heun sagte, die Bürger seien natürlich besorgt. Er habe deswegen auch schon einige Gespräche geführt. Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden könnten Veranstaltungen derzeit aber - abgesehen von den Treffen der Rettungsorganisationen - stattfinden. Allerdings seien die Veranstalter natürlich für entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich und seien auch selbst in der Haftung.

Vonseiten der Vereine wurden bisher bis auf zwei Ausnahmen keine Termine abgesagt. Der Basar "rund ums Kind" morgen in Elmshausen wird nicht stattfinden, und die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal verzichten heute Abend auf den gemeinsamen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Er soll nachgeholt werden. In Lindenfels findet der Gottesdienst dazu aber statt.

Die Veranstalter der für Ende März geplanten Lärmfeuer haben heute bekräftigt, dass die Termine stattfinden werden. Es handelt sich dabei um Freiluft-Veranstaltungen mit einer geringeren Gefahr der Ansteckung. Die Organisatoren verweisen in einer Mitteilung darauf, dass es sich bei dem Corona-Virus letztlich um eine besondere Art der Grippe handele und Panikmache nicht angebracht sei.

Die Lautertaler CDU hat ihre geplante Fahrt zur European Space Agency (ESA) in Darmstadt auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund ist, dass die ESA wegen der Virusinfektionen derzeit keine Führungen anbietet, wie der Vorsitzende Carsten Stephan mitteilte.