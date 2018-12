Hier hat der Chef selbst ausgebaggert

Wagrain.Gerade die Tage vor Weihnachten haben für viele Menschen nichts mit Besinnlichkeit zu tun. Im Gegenteil: Der Countdown bis zum Christkind wird aus beruflichen oder privaten Gründen geradezu zur Hetze. So mancher sehnt sich da nach einem Ort der Ruhe, an dem man sich so richtig einkuscheln und verwöhnen lassen kann, nach einer Ladestation für die Lebensgeister.

Ein solches Wohlfühlparadies haben Manuel Aster und seine Lebenspartnerin Carina Neumann mit dem Chaletdorf Prechtlgut inklusive dem urig-schicken Restaurant Prechtlstadl im österreichischen Wagrain geschaffen. Damit möchte das junge Paar – er ist 30 Jahre alt, sie 28 – seit Anfang Dezember neue Maßstäbe in Sachen Tourismus inmitten der Salzburger Berge setzen. Und das gelingt ihm auf vielfältige Weise: architektonisch, konzeptionell und durch ihre Persönlichkeiten.

„Manuel hat hier selbst gebaggert“, verrät Mama Marianne Aster, die im Prechtlstadl als guter Geist und Servicekraft mit im Einsatz ist, stolz in Bezug auf die Rekordbauzeit von nur wenigen Monaten. Ihr Junior weiß genau, was er will und wie: Der gelernte Baggerfahrer hatte sich bereits mit 20 Jahren selbstständig gemacht und nun als Herzblutgastgeber das Chaletdorf mit viel Liebe zum Detail eigenhändig aufgebaut. Die Familie um Vater Sepp Aster ist schon lange in der Fremdenzimmervermietung aktiv, der Tourismus gilt als eine der Haupteinnahmequellen der Region.

Gefüllter Weinkühlschrank

Chalets, so werden gern luxuriöse Ferienhäuser bezeichnet, sind ein echter Urlaubshit, den gerade Individualisten und Familien zu schätzen wissen, denen hotelähnlicher Komfort im Dreisterne-Bereich und darüber gleichermaßen wichtig ist wie die Ungezwungenheit. Familie Aster setzt bei ihren acht Häusern noch auf mehr: „Wir wollen das Wohnen wie damals mit dem Luxus von heute verbinden“, erklärt Carina Neumann das Konzept. Heißt: Die Gebäude wurden so arrangiert, dass sie an ein Alpendorf um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts erinnern sollen – mit dem Stadl als Treffpunkt, als „Marktplatz“, in der Mitte. Die Bauweise der Häuser mit den Holzstangen an der Front ähnelt zudem Scheunen, wie man sie noch heute in Österreich sieht und an deren besagten Stangen das Gras zu Heu getrocknet wird.

Architekt Rudolf Kaiser brachte in seine Entwürfe zudem ein Phänomen hinein, das für die heutige Gesellschaft steht: Denn je mehr der Alltag uns mit seiner Geschwindigkeit der Ereignisse überrollt, desto mehr sehnt sich der Mensch zurück zur Natur. Ergo: Die Chalets bestechen durch eine derart warme, natürliche Atmosphäre, dass man am liebsten gar nicht mehr raus möchte. Der Traum vom Haus in den Bergen wird Wirklichkeit. Der Wow-Effekt tritt schon vor der Eingangstür ein: Ein Hot Tub auf der Terrasse und eine Sauna gehören zum Standard. Drinnen wartet alpine Romantik auf die Gäste gepaart mit modernster Technik – sichtbar (wie Jura-Kaffeevollautomaten) und unsichtbar (wie vollautomatische Brandmeldeanlagen): Im Chalet mit zwei Schlafzimmern etwa empfängt eine offene Wohnküche mit allem Zubehör inklusive Spülautomaten und gefülltem Weinkühlschrank (gegen Aufpreis) sowie ein lässiger Essbereich die Gäste. Ein Kamin in der Raummitte, Kuschelecken davor und im Fernsehbereich sind noch nicht alles: Die freistehende Badewanne ist der Hit schlechthin. Neben einem Doppelwaschtisch mit Natursteinwaschbecken und einer offenen Dusche gibt es vier Türen – zu einer Garderobe, zu einem WC sowie zu zwei Schlafbereichen mit je einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer hat zudem eine weitere Dusche und einen Waschtisch. Die Wände sind mit Altholz verblendet, Mobiliar und teilweise auch Böden ebenfalls aus natürlich belassenem Holz. Zudem wurde Rauriser Grünstein verbaut, ein robustes Material, das in Kombination mit dem Holz und den verwendeten Stoffen wie Loden und Fake fur eine urbane Heimeligkeit ausstrahlt. Die Spitzenzierde über den Betten weckt Erinnerungen an Urgroßmutter Zeiten – keinesfalls kitschig, sondern herzlich gemütlich.

Auch wenn die Wohnküche einen großen Kühlschrank hat, lässt man sich einen Luxus-Champagner-Frühstückskorb als perfekten Muntermacher nicht entgehen. Ansonsten verwöhnt Küchenchef Gerhard Sieder gerne mit regionaler Küche, die er raffiniert aufpeppt. Aber die Ripperl oder das „Hut-Essen“ (auf einen Eisenhut kann jeder sein Fleisch selbst anbraten, dazu gibt’s Gemüse) sollte sich niemand entgehen lassen.

Das trifft übrigens auch auf die Wellnessbehandlungen zu, die die Gastgeber nicht nur im klassischen Sinne durch Massagen anbieten. Carina Neumann ist ausgebildete klinische und Gesundheitspsychologin. Sie nimmt die Gäste auf Wunsch mit zu autogenen Trainings, Achtsamkeitsmeditationen und progressiver Muskelentspannung: „Wellness für den Kopf“ – das alles passt zum entspannten Urlaubsgenuss im Prechtlgut. Und gerade die Tage rund um Weihnachten bieten sich an, um über den nächsten Ort zum Aufwecken der Lebensgeister nachzudenken . . .

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018