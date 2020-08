Historische Bronzetür für Kloster in Mainz stammt aus der Region Rhein-Neckar

Mannheim.Eine historisch einmalige Bronzetür aus einem ehemaligen Kloster in Mainz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von Handwerkern der Region hergestellt worden. Dies ergaben naturwissenschaftliche Untersuchungen am Mannheimer Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA), wie die Reiss-Engelhorn-Museen am Freitag mitteilten. Damit kann ein Rätsel der im 17. Jahrhundert als "Porta aurea", als "goldene Pforte" von Mainz bezeichneten Tür als gelöst gelten.

Den Forschern gelang der Nachweis, "dass dieses außergewöhnliche und wertvolle Objekt nicht wie lange angenommen aus Italien stammt, sondern dass es sich um ein mit lokalen Rohstoffen regional gefertigtes Produkt handelt". Die Untersuchung von drei Metallproben ergab, dass für die Fertigung der Bronze Blei aus Mechernich in der Eifel verwendet wurde. Bereits in römischer Zeit wurde nach Angaben der Wissenschaftler dort Blei abgebaut und in Germanien verwendet.