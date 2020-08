Hitze bleibt, heftige Gewitter möglich

Hessenwetter.Hitze, Blitz und Donner bleiben Hessen in den kommenden Tagen erhalten. Höchstwerte bis 34 Grad sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach bis einschließlich Donnerstag voraus. Erst am Freitag lässt die Wärmebelastung etwas nach, bis zu 30 Grad können es demnach aber weiterhin werden. Stellenweise kühlt es auch nachts nicht mehr richtig ab, tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad sind möglich. Auch die Gefahr heftiger Gewitter lässt der Vorhersage zufolge erst am Freitag nach.