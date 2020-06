Hochstraße Nord wird nach Brand nicht gesperrt

Ludwigshafen.Nach einem Brand von Autoreifen unter der Brücke muss die Hochstraße Nord (B 44) nicht für den Verkehr gesperrt werden. Dies erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag. Eine Prüfung habe ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht beeinträchtigt ist. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurden die roten Sicherheitsnetze unter der Hochstraße auf einer Fläche von 50 Quadratmetern so stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Diese sollen in den nächsten Wochen erneuert werden. Ein Gutachter hatte die Schäden am Freitag untersucht und die Hohlräume mit einem Hubsteiger inspiziert.Als erste Sicherheitsmaßnahme hatte die Verwaltung die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert. Dies wurde am Dienstag wieder zurückgenommen.

Am Mittwochabend hatten mehrere Autoreifen unterhalb der Hochstraße im Bereich des Güterbahnhofs gebrannt. Es kam dabei zu einer deutlich sichtbaren Rauchwolke. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.