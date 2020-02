Hochwasser am Heidelberger Neckar erwartet

Heidelberg.Nach den ausgiebigen Niederschlägen der vergangenen Tage rechnet die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg am Heidelberger Neckar mit einem Hochwasser von mehr als vier Metern. Wie die Stadt Heidelberg am Montag mitteilte, wird der Neckarpegel voraussichtlich im Laufe des Nachmittags stark ansteigen und in der Nacht zum Dienstag die Vier-Meter-Marke überschreiten. Am Montagvormittag lag der Pegelstand noch bei 2,51 Metern (Stand: 10 Uhr).

Bei einem Pegel von 3,55 Metern wird in Heidelberg die B 37 unterhalb der Alten Brücke überflutet, ab 4,25 Metern steht auf der B 37 der Bereich unter der Theodor-Heuss-Brücke unter Wasser.

Derzeit werden entlang der Bundesstraße B 37 an der Alten Brücke Sandsäcke aufgeschichtet. Hier gilt bereits ein absolutes Halteverbot. Die Stadt Heidelberg bittet darum, die an der Alten Brücke abgestellten Fahrzeuge zu entfernen. Nicht abgeholte Fahrzeuge werden laut Angaben der Stadt kostenpflichtig abgeschleppt. Auch in Wieblingen werden die Hochwasserstege aufgebaut. Die Abgänge zum Leinpfad auf der Neuenheimer Neckarseite sind gesperrt.

Hier geht zur Pegelkarte der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg

Die Experten vermuten, dass die Wasserstände in Teilen Baden-Württembergs so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Allgäu und im Nordschwarzwald. In den Löwensteiner Bergen, dem Welzheimer Wald und an der östlichen Alb werden Niederschläge von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter erwartet.