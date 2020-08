Höhere Bußgelder: Facebook-Nutzer werfen Stadt Mannheim vor, Profit machen zu wollen

Mannheim.Wer in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen in Mannheim keine Mund-und Nasenschutzmaske trägt, muss künftig ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen. Das gaben die Stadt Mannheim, die RNV-Verkehrsbetriebe und die Polizei am Freitag bekannt. Die zunächst unbefristete Aktion findet im sozialen Netzwerk Facebook jedoch wenig Begeisterung und Zustimmung: „Ich finde es gut und wichtig, dass in den Bussen und Straßenbahnen kontrolliert wird. Aber an den Haltestellen ist das doch total überflüssig“, schreibt unter anderem Gundel Platz auf der Facebook-Seite des „MM“. Andere werfen der Stadt Mannheim vor, mit der höheren Strafe lediglich Geld einnehmen zu wollen. Facebook-Nutzer Steffen Lenhard kommentiert: „Die Lockdowns kosten Geld und müssen ja auch irgendwie wieder reinkommen.“ Und auch Nutzer Volker Di Leva findet: „Die Stadt und der Staat brauchen Geld.“

"Ich trage beim Rauchen sicher keine Maske"

Bisher hatte die Polizei lediglich ein Verwarnungsgeld von 25 Euro erhoben. Nun kann der Verstoß gegen die Maskenpflicht „richtig teuer“ werden, so Klaus Eberle, Chef des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. „Abzocke pur“, schreibt Nutzer Mus Ta Fa. „Aber war ja klar. Denn, was die Regierung gegeben hat, müssen die ja irgendwie auch wieder reinholen.“ Nutzerin Martina Sterling findet: „Da ich an Haltestellen generell immer abseits stehe, um zu rauchen, werde ich dabei mit Sicherheit keine Maske tragen.“ Sobald sie Bus oder Bahn betreten würde, setze sie die Schutzmaske aber auf. „Das sollte genügen“, schreibt sie. Dieser Meinung ist auch Dennis Knost: „Wenn man mitten im Getümmel ist, finde ich das okay. Aber wenn man abseits für sich alleine steht, brauch ich keine Maske!“

Nutzerin Christa Leuchter versteht jedoch, warum das höhere Bußgeld künftig auch an den Haltestellen gelten soll. „Weil eben gerade an Bushaltestellen der Abstand nicht eingehalten wird“, kommentiert sie. Dieses Problem sieht auch die Stadt Mannheim. „Wir werden nicht mehr nur für das Maskentragen werben, sondern die Maskenpflicht auch durchsetzen“, sagte der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) am Freitag. Nutzer Andreas Hausladen ist einer der wenigen Befürworter in der Diskussion. „Es wurde auch höchste Zeit“ und „Tolle Aktion“ kommentiert er.

Facebook-Nutzer Riad Al-Samouri befürchtet, dass durch das höhere Bußgeld und die geplanten strengeren Kontrollen die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel schwinden würde. „Wer nutzt denn bei den ganzen Anforderungen noch gerne die öffentlichen Verkehrsmittel?“, fragt er im sozialen Netzwerk. Bei anderen Nutzern herrscht nach der Verkündung der Stadt, RNV und Polizei am Freitag Unklarheit über die Gründe der Aktion. So fragt Julia Pinger: „Warum auch an der Haltestelle? Man ist an der frischen Luft und jeder ist doch alt genug, um den Abstand zu den anderen Fahrgästen einzuhalten?“ Christian Volz, Geschäftsführer der RNV-Verkehrsbetriebe, erklärte am Freitag: Es gehe auch darum, angesichts steigender Fallzahlen jetzt zu signalisieren, dass Bus und Bahnfahren sicher ist. Und, dass hier auf die Regeln zur Eindämmung der Pandemie geachtet werde.