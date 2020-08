Hölzerne Skulptur beschädigt

Darmstadt.Nachdem Unbekannte in Darmstadt die hölzerne Skulptur auf dem Universitätsgelände in der Magdalenenstraße beschädigt haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall wurde am Samstagabend (8.8.), gegen 21 Uhr, entdeckt und der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten Unbekannte die hölzerne Skulptur "Der Lesende" sowie den umliegenden Bereich mit Motoröl. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.