Hopp-Firma kooperiert mit britischem Pharmakonzern

Tübingen/London.Der Tübinger Impfstoffhersteller Curevac hat erneut eine Finanzspritze bekommen. Diesmal handelt es sich um eine Kooperation, die das Unternehmen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) eingegangen ist. Die beiden Firmen haben am Montag die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung zur Erforschung, Entwicklung, Erzeugung und Vermarktung von bis zu fünf mRNA-basierten Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern (mAbs) zur Bekämpfung von Erregern von Infektionskrankheiten in einer Mitteilung bekanntgegeben. Allerdings seien die beiden bestehenden klinischen Curevac-Entwicklungsprogramme zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 und Tollwut nicht Teil dieser Kooperation. Die mRNA- oder auch Boten-RNA-Technologie ist eine neue Methode zur Impfstoffentwicklung.

GSK werde der Mitteilung zufolge eine Eigenkapitalinvestition von 150 Millionen Euro in Curevac tätigen, was knapp zehn Prozent der Anteile am Grundkapital des Tübinger Unternehmens entspeche. Außerdem tätige GSK eine Einmalzahlung in Höhe von 120 Millionen Euro und eine erstattbare Zahlung von 30 Millionen Euro.

Curevac stehen laut der Mitteilung zudem Zahlungen für Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine in der Höhe von bis zu 320 Millionen Euro sowie für kommerzielle Meilensteine von bis zu 380 Millionen Euro zu, die sukzessiv gezahlt werden. Darüber hinaus erhält Curevac gestaffelte Lizenzgebühren auf Produktverkäufe. Diese Lizensgebühren können mit Umsatzbeteiligungen gleichgesetzt werden. Sollten die Forschungen und Entwicklungen also einen positiven Verlauf nehmen, könnte der Ertrag damit noch deutlich höher ausfallen.

GSK werde zusätzlich noch die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von Curevac im Rahmen dieser Kooperation finanziell unterstützen. Das Tübinger Unternehmen, dessen Hauptinvestor SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, ist demnach verantwortlich für die präklinische und klinische Entwicklung dieser Projekte bis einschließlich der Phase-1-Studien, während GSK die Verantwortung für die spätere Weiterentwicklung und Kommerzialisierung übernimmt.