Hotelbetrieb bei Schauspielerin Jessica Schwarz wieder "ganz gut" angelaufen

Michelstadt.Schauspielerin Jessica Schwarz, die zusammen mit ihrer Schwester ein Hotel in Michelstadt (Odenwaldkreis) betreibt, sorgt sich um eine zweite Welle der Corona-Pandemie. "Wir müssen abwarten, wie wir durch den Herbst und Winter kommen. Ein weiterer Lockdown wäre auch für alle Angestellten sehr schwierig", sagte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die in Berlin lebende Schauspielerin ("Buddenbrooks", "Das Parfum") ist in Michelstadt aufgewachsen und betreibt dort mit ihrer Schwester ein Designhotel mit einem Café. Etwa 60 Prozent der Betreiber von Gaststätten und Hotels sehen die Corona-Krise laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga inzwischen als Existenzbedrohung an. "Wir kämpfen. Das Hotel läuft wieder ganz gut an, aber man merkt schon, dass sich die Menschen noch nicht gerne wieder in die Gastronomie reinsetzen", erklärte Schwarz weiter. "Wir haben Glück mit dem tollen Sommer, wo die Gäste draußen sitzen können." Die Schauspielerin ist ab dem 20. August in der Netflix-Serie "Biohackers" als durchtriebende Wissenschaftlerin zu sehen. Die sechs Folgen wurden bereits im vergangenen Sommer in Freiburg und München abgedreht.