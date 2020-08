Ilvesheim.Ein Hund ist nach einem Autounfall im Rhein-Neckar-Kreis ums Leben gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer überfuhr das Tier, das auf die Straße in Ilvesheim gerannt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer fuhr anschließend am Sonntagabend weiter. Der Hund starb noch am Unfallort.