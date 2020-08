Hunde verursachen Fahrradunfall - Zeugen gesucht

Malsch.Eine 75-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag, 13. August, in Malsch bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei erst am heutigen Mittwoch mitteilte, war die Frau gegen 18.30 Uhr in der Rotenburger Straße unterwegs, als plötzlich zwei unbegleitete Huned bellend auf sie zu rannten. Die 75-Jährige kollidierte vor Schreck mit Bordstein und stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass die Hunde durch das umfallende Fahrrad vertrieben wurden. Die vermeintliche Halterin daraufhin zum Unfallortn nahm die Hunde an sich und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die 75-Jährige erlitt mehrere Prellungen und brachte den Vorfall zur Anzeige. Zeugen - darunter der Fahrer eines blauen Kleinwagens, der der verletzten Frau zur Hilfe kam - werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/662850 zu melden.