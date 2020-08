Ideen für nördliche Stadtteile

Ludwigshafen.Wie sollen sich Oppau und Edigheim entwickeln? Dazu lädt die Verwaltung am Samstag, 5. September, um 10 Uhr zu zwei Workshops ein – zeitgleich in Oppau im Bürgerhaus und in Edigheim in der Turnhalle der Lessingschule. Dabei wird das Ergebnis einer Befragung in beiden Stadtteilen zu den wichtigsten Zukunftsthemen vorgestellt. Bei den Workshops am 5. September geht es um konkrete Maßnahmen und Ideen, um das Stadtteilprofil zu schärfen. Die Projekte sollen ab 2021 umgesetzt werden. Wegen der Corona-Verordnung ist eine Anmeldung unter stadtdoerfer@ludwigshafen.de erforderlich