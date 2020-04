IHK Rhein-Neckar drängt auf Plan zur Wiederanfahrt der Wirtschaft

Mannheim..Um eine Pleitewelle zu verhindern, müssen nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar dringend Pläne dafür entwickelt werden, wie die Wirtschaft nach dem 20. April schrittweise wieder anfahren kann. Der Schutz der Bevölkerung und die Stabilisierung des Gesundheitssystems hätten in der Corona-Krise zwar Priorität.

„Aber wir müssen weg von der Methode, dass in ganzen Wirtschaftszweigen pauschal alle Betriebe geschlossen bleiben müssen“, sagte Kammerpräsident Manfred Schnabel am Mittwoch mit Blick auf die zahlreichen Geschäfte und Gastronomiebetriebe, die im Moment wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen.

Würden diese restriktiven Maßnahmen über den 20. April hinaus verlängert, drohe die „Gefahr massenhafter Insolvenzen“ und eine „erhebliche Zunahme der Arbeitslosigkeit.“ Auch die massiven staatlichen Hilfen, die Bund und Länder auf den Weg gebracht hätten, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, seien „nur finanzierbar, wenn sie zeitlich absehbar sind.“

Die Kammer spricht sich deshalb dafür aus, bestimmten Branchen ab dem 20. April ein „Soft-Opening“, also eine Wiederöffnung unter Auflagen, zu ermöglichen. Dies könnte Schnabel zufolge für weite Bereiche des Handels – beispielsweise Autohäuser, Blumenläden, Mode- und Elektrohändler -, aber auch für Gastronomiebetriebe gelten, in denen ein Mindestabstand gewährleistet werden könne. Könnten die Unternehmen nachweisen, dass sie Auflagen wie beispielsweise eine Mundschutzpflicht, Abstandsregeln und Desinfektionsvorgaben einhalten, sollten sie wieder öffnen dürfen.